指原莉乃、小島瑠璃子の亡き夫を回想「あ、もう絶対結婚するな」交際中に紹介される
タレントの指原莉乃（33）と小島瑠璃子（32）が、15日に更新された小島のYouTubeチャンネルに登場。指原が、昨年2月に亡くなった小島の夫を紹介された時の様子を語った。
【動画】「あ、もう絶対結婚するな」小島瑠璃子の亡き夫について語った指原莉乃
動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。
2人はファンからの「オキシトシン系の恋愛がしたいのに、いつもドーパミン系の恋愛をして破滅してしまいます」「安心な恋愛より危ない恋愛に燃える私はおかしいのかな？」「ダメ男を好きになってしまうのをやめるには？」など恋愛の質問に答えた。
小島は「元々はやっぱり刺激が欲しいタイプ、ドーパミン型だったんだけど、初のオキシトシンで、オキシトシンなのにすごく一緒にいて楽しいし、テンションも上がったから結婚までいったって感じ」と亡き夫について言及した。
指原は「初めて会わせてもらった時“あ、もう絶対結婚するな”って思ったの。ほんと好きそう」と明かした。小島は「すごいイケメンとかじゃないけど、好きそうだよね」と認めていた様子だった。指原は「中身が絶対好きなの。物知りっていうか、一分野にすごく詳しいじゃない。だから尊敬する気持ちもついていきたくなる気持ちもわかった」と話した。
小島は「話しててさ、ストレスがなくて。付き合う前とかも、しゃべってて過ぎる時間があっという間だなってすごい思ったんだよね。ドキドキする最高とかじゃなくて、落ち着くみたいな。これが日常なの最高だなって思った」と振り返った。
【動画】「あ、もう絶対結婚するな」小島瑠璃子の亡き夫について語った指原莉乃
動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。
2人はファンからの「オキシトシン系の恋愛がしたいのに、いつもドーパミン系の恋愛をして破滅してしまいます」「安心な恋愛より危ない恋愛に燃える私はおかしいのかな？」「ダメ男を好きになってしまうのをやめるには？」など恋愛の質問に答えた。
指原は「初めて会わせてもらった時“あ、もう絶対結婚するな”って思ったの。ほんと好きそう」と明かした。小島は「すごいイケメンとかじゃないけど、好きそうだよね」と認めていた様子だった。指原は「中身が絶対好きなの。物知りっていうか、一分野にすごく詳しいじゃない。だから尊敬する気持ちもついていきたくなる気持ちもわかった」と話した。
小島は「話しててさ、ストレスがなくて。付き合う前とかも、しゃべってて過ぎる時間があっという間だなってすごい思ったんだよね。ドキドキする最高とかじゃなくて、落ち着くみたいな。これが日常なの最高だなって思った」と振り返った。