タレントの指原莉乃（33）、俳優の満島真之介（36）、「JO1」の河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、6月20日から配信のABEMA「CELEBSECRET」でMCを務める。このほど取材に応じ、番組をPRした。セレブ女子のドキュメンタリー番組。初回収録を終えた指原は「活力がもらえて、自分も何かに挑戦していたいし、常に努力し続けたいと思った」と感化された様子だった。自身が尊敬する“セレブ”は作