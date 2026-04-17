2人がインスタグラムで発表

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。金メダルの快挙から約2か月、2人からの突然の報告でショックが広がった。

2人は共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」などと記した。「困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。 その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました」ともつづり、所属する木下グループや家族、友人、コーチらへの感謝を示した。

3日に大阪・東和薬品RACTABドームで行われたアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」に出演した際、今後については「もう少しまだ考えたい。まだ決まっていないのが正直なところ」と説明していた。突然の報告で、SNS上のファンも驚きが隠せなかった。

X上では「何となくそんな予感はしていたけれど…」「とても素敵だった」「りくりゅう引退！？！？！？」「たくさんの感動をありがとう」「嘘でしょ悲しすぎる」「もう試合で観られないなんてつらい…」「日本のペアの歴史にとてつもない伝説を刻んだ」「新たな挑戦を応援します」などと反響が相次いだ。木原とペアを組んでソチ五輪に出場した高橋成美さんは「これからもずっと応援します」と投稿。平日の朝に一瞬で反響が広がった。

2人は「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。長い間、本当にありがとうございました」とつづった。



（THE ANSWER編集部）