BTS、7年ぶり“完全体”日本公演きょう開幕 “王者の帰還”に期待【オリコン記録総覧】
7人組グループ・BTSが、きょう17日、18日の2日間にわたって、約7年ぶりに完全体で開催する日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を東京ドームで開催する。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
同公演は、4月9日、11日、12日に開催された韓国・高陽公演を皮切りに日本・北米・欧州・南米・アジアなどを巡り、全34都市・85公演を予定。グループとしても、K-POP単一アーティストとしても過去最大の規模となる見込み。そして、BTSにとっての海外公演の幕開けとなる日本での公演は、2019年『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる。
東京公演の様子は、全国の映画館でライブ生中継されるほか、Global Superfan Platform「Weverse」を通じてオンラインでもライブ配信される予定となっている。
BTSは、JINが2022年12月に兵役義務の履行のため音楽活動から離れたのを皮切りに、メンバー7人が順に兵役に就いた。24年にJIN、J-HOPEに続き、25年6月にはRM、JIMIN、V、JUNG KOOK、SUGAが除隊し、ついに7人全員がそろい完全体となった。25年7月には、22年10月に韓国・釜山アジアド主競技場で開催した『WORLD EXPO 2030 BUSAN KOREA CONCERT BTS in BUSAN』以来、約3年ぶりに全員がそろったライブ配信を実施。「来年の春にグループアルバムが出ます」と予告したほか、ワールドツアーの予定も明かし、期待を高めていた。
そして、3月20日午後1時、5thアルバム『ARIRANG』をリリース。オリコン週間音楽ランキング3冠（2026年3月30日付）を記録した。タイトル曲「SWIM」は、2週連続オリコン週間ストリーミングランキング1位となった。
また、BTSは、21年度、22年度の2年にわたって、「オリコン年間ランキングアーティスト別セールス部門」で1位を獲得。2年連続のトータルランキング1位獲得は、海外アーティスト史上初となる。ストリーミング再生数累積1億回突破作品は、海外アーティスト最多の15作品（「Dynamite」「Boy With Luv feat. Halsey」「Butter」「Stay Gold」「Permission to Dance」「DNA」「Film out」「Life Goes On」「Lights」「FAKE LOVE」「ON」「IDOL」「Your eyes tell」「Yet To Come」「Spring Day」※達成順）を誇り、「Butter」はデイリーストリーミング再生数記録（1日で記録した再生数）歴代最高という記録を持っている（2021年5月22日付：782万8131回）。さらに、「Dynamite」は海外アーティスト唯一の累積8億回再生突破作品（累積再生数：8億8719.7万回）である。
「海外アーティスト史上初」「歴代トップクラス」の記録を複数保持するBTS。まさに“王者の帰還”となるステージに期待が高まる。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
同公演は、4月9日、11日、12日に開催された韓国・高陽公演を皮切りに日本・北米・欧州・南米・アジアなどを巡り、全34都市・85公演を予定。グループとしても、K-POP単一アーティストとしても過去最大の規模となる見込み。そして、BTSにとっての海外公演の幕開けとなる日本での公演は、2019年『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる。
BTSは、JINが2022年12月に兵役義務の履行のため音楽活動から離れたのを皮切りに、メンバー7人が順に兵役に就いた。24年にJIN、J-HOPEに続き、25年6月にはRM、JIMIN、V、JUNG KOOK、SUGAが除隊し、ついに7人全員がそろい完全体となった。25年7月には、22年10月に韓国・釜山アジアド主競技場で開催した『WORLD EXPO 2030 BUSAN KOREA CONCERT BTS in BUSAN』以来、約3年ぶりに全員がそろったライブ配信を実施。「来年の春にグループアルバムが出ます」と予告したほか、ワールドツアーの予定も明かし、期待を高めていた。
そして、3月20日午後1時、5thアルバム『ARIRANG』をリリース。オリコン週間音楽ランキング3冠（2026年3月30日付）を記録した。タイトル曲「SWIM」は、2週連続オリコン週間ストリーミングランキング1位となった。
また、BTSは、21年度、22年度の2年にわたって、「オリコン年間ランキングアーティスト別セールス部門」で1位を獲得。2年連続のトータルランキング1位獲得は、海外アーティスト史上初となる。ストリーミング再生数累積1億回突破作品は、海外アーティスト最多の15作品（「Dynamite」「Boy With Luv feat. Halsey」「Butter」「Stay Gold」「Permission to Dance」「DNA」「Film out」「Life Goes On」「Lights」「FAKE LOVE」「ON」「IDOL」「Your eyes tell」「Yet To Come」「Spring Day」※達成順）を誇り、「Butter」はデイリーストリーミング再生数記録（1日で記録した再生数）歴代最高という記録を持っている（2021年5月22日付：782万8131回）。さらに、「Dynamite」は海外アーティスト唯一の累積8億回再生突破作品（累積再生数：8億8719.7万回）である。
「海外アーティスト史上初」「歴代トップクラス」の記録を複数保持するBTS。まさに“王者の帰還”となるステージに期待が高まる。