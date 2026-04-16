◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人が、昨年から続く甲子園での１０試合連続１点差ゲームを制した。１５日の雨天中止からスライド登板した田中将大投手が６回７安打３失点で勝利投手となり、日米通算２０２勝をマーク。打っては４番・ダルベックが１４打席ぶりのヒットが先制の３号３ランとなり、猛打賞と暴れ回った。阪神に２連勝し、貯金は２。いよいよ、勢いが増してきた。

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初回から相手のスキを突いた。阪神先発・ルーカスが制球に苦しみ、松本、佐々木が連続四球。泉口が２ボールから高め直球を狙い打つも、やや詰まって中直に倒れた。チャンスは続き、ダルベックが左翼席へ豪快な一撃をマーク。１４打席ぶりのヒットが値千金の先制３ランとなった。「打ったのはスライダー。初回のチャンスで結果を出すことができて良かったよ。さらに得点できるように頑張るよ」とコメントを寄せた。

前日１５日の直接指導が効いた。甲子園での第２戦が雨天中止となり、室内で打撃練習を行った際、指揮官からボールの待ち方などのアドバイスを受けたという。投手との”間”を取り、自分のタイミングで振りにいくことなどを意識し、汗だくで振り込んだ。悩める４番がひと振りで流れを呼び込み、スライド登板となった先発・田中将を援護射撃した。

直後の１回裏、その田中将は２番の中野に遊撃内野安打を許すと、２死後、相手の４番・佐藤に２ランを被弾。打ち取ったようにも見えた高い飛球がグングン伸び、右中間席最前列で跳ねた。湧き上がる甲子園。３点のリードはすぐさま１点差となり、再び、接戦に持ち込まれた。ここまで甲子園での阪神・巨人戦は９試合連続で１点差決着となっている。この日も、白熱した展開が予想された。

巨人は３回に１点を奪う。先頭の佐々木が中前安打で出塁も、けん制に飛び出してアウト。それでも直後の泉口が中前にはじき返し、ダルベックもセンター返しで１死一、三塁。キャベッジが詰まりながらも三遊間を割るタイムリーヒットを放ち、次の１点が舞い込んできた。

田中将は試合中止の翌日に先発した試合では計４戦２勝０敗、防御率１・０３（３５回自責４）という圧巻の数字を誇る。そんな”スライドの鬼”は阪神打線を緩急自在に打ち取っていくが、５回にピンチを背負う。１死から３連打で満塁とされると、中野にレフト線に舞い上がる犠牲フライを許し、またも１点差とされた。６回は無失点で切り抜けた右腕は、７安打３失点、８２球で交代。田中瑛斗にバトンを渡した。

田中リレーからお得意の継投で、阿部巨人は逃げ切った。１５日の雨天中止が主砲・ダルベックを復活させ、猛打賞の活躍。軸ができた打線は阪神打線を上回り、１点差ゲームを勝ち切った。阪神に２連勝。貯金を２とした。田中将は今季２勝目で日米通算２０２勝目。野茂英雄を抜いて単独３位となり、「とにかく今日、勝つことができて良かったです。投げる試合すべて勝つつもりで上がっていますので」などと頼もしいマイクパフォーマンスを見せ、先を見据えた。阿部監督は１点差ゲームに「想定内ですね、はい」と予想していたようだ。