【ハリポタ】普段使いできる「クィディッチ」グッズが勢ぞろい！スタジオツアー東京の新コレクション、18アイテム全紹介
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)、およびハリー・ポッター ショップ各店舗で、2026年4月1日より「クィディッチコレクション」が発売された。
【画像】グリーンのボディにバックの「TOKYO」刺しゅうが映える東京Tシャツ
クィディッチは、魔法界で大人気のスポーツ。ほうきに乗った選手たちが空を駆けぬけ、リング状のゴールへボールを入れて得点を競い、さらに“スニッチ”と呼ばれる金色の羽のついたボールを追いかけるスピード感あふれる競技だ。
現在スタジオツアー東京では、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」が2026年9月6日(日)まで開催中。ツアー内ではハリーが初出場したグリフィンドール対スリザリンのクィディッチの試合風景をプロジェクションマッピングで再現しているほか、愛用のほうき「ニンバス2000」やユニフォーム、競技用ボールの展示も行われている。
そんなクィディッチの世界観を身にまとえるのが、今回の新コレクション。テーマになっているのは、ダイアゴン横丁のセットにも実際に軒を連ねる「高級クィディッチ用具店」。競技用ユニフォームやほうき、ボール、トロフィーなど店頭に並ぶアイテムをイメージした、アパレルから雑貨まで幅広いグッズが展開されている。
■Tシャツは5種。4都市のロケーションシリーズも展開
Tシャツは全5種がラインナップ。なかでもベーシックな1枚が「高級クィディッチ用具店 Tシャツ」(3800円)だ。フロントは店名の刺しゅうロゴでシンプルにまとめつつ、バックにはショップの外観グラフィックを大胆に配置。前後で異なる表情が楽しめるデザインになっている。
都市名をバックにあしらったロケーションシリーズの「Tシャツ」(各3800円)は、4都市分展開。東京はグリーン、ニューヨークはクリームホワイトにロイヤルブルーのトリム、ロンドンはやわらかなピンク、シカゴはオレンジと、都市ごとにカラーリングが異なる。なお、東京以外のロケーションシリーズは赤坂ショップでは取り扱いがないため、スタジオツアー東京か原宿ショップで手に入れたい。
■ニンバス2000のスピリットジャージはバックのグラフィックに注目
長袖アイテムの目玉は「ニンバス2000 スピリットジャージ」(1万円)。バックにクィディッチの名機「Nimbus 2000」のグラフィックとロゴをプリントしており、袖には「QQ(Quality Quidditch＝高級クィディッチ用具店)」のサークルロゴ入り。チームウェアのような“レトロスポーツ”テイストに仕上がっている。
「高級クィディッチ用具店 スウェットシャツ」(6500円)は、温かみのあるピンクにフロントのロゴとクィディッチボールのアイコンを配置。バックの肩部分には“Seeker(シーカー)”の文字が添えられ、ハリーのポジションへのオマージュになっている。
また、コレクションのなかでも最も“ユニフォーム感”が強いのが「高級クィディッチ用具店 ハーフジップ スウェットシャツ」(7300円)。シルバーのジッパーにはホグワーツの紋章、胸元にスニッチの刺しゅう、袖にはシーカーのエンブレムと、ディテールの密度が高い一着だ。
■金のスニッチがヘアクリップに！
コレクションのなかで見逃せないのが「金のスニッチ ヘアクリップ」(2000円)。スニッチの羽のディテールまで再現したクロウクリップで、ほんのりとしたマーブル模様や刻まれたラインが上品な印象。ハリポタモチーフでありながら、さりげなく日常のヘアアレンジに取り入れられるデザインに仕上がっている。
■マグカップは2種。ニンバス2000マグは“スニッチ型ハンドル”に注目
「ニンバス2000マグカップ」(2800円)は、深みのあるグリーンのボディにクィディッチのピッチ図やスタジアム風の図面デザインを施し、ハンドル部分を金のスニッチの立体造形にしたもの。メタリックゴールドの仕上げで、羽の部分まで細かく再現されている。
もう1つの「高級クィディッチ用具店 マグカップ」(2500円)は、ピンクカラーの丸みのあるフォルムに、東京・ロンドン・ニューヨーク・シカゴのバッジを立体的に配置。クィディッチのシンボルやニンバス2000のモチーフも取り入れ、コレクション感のあるデザインだ。
■タンブラー、ダッフルバッグ、パズル、ソックス……雑貨＆小物も勢ぞろい
蓋の上に立体スニッチがちょこんと載った「高級クィディッチ用具店 タンブラー」(4800円)は、ボトル全面にクィディッチの用具や戦術図がプリントされたおでかけ向きの一品。細部まで描き込まれたグラフィックは、眺めているだけでも楽しい。
「高級クィディッチ用具店 ダッフルバッグ」(7300円)は、各都市のパッチやエンブレムが並ぶスポーティーなデザインで、持ち手とストラップの2WAY仕様。小旅行にちょうどいいサイズ感だ。「高級クィディッチ用具店 両面パズル」(3000円)は500ピースの両面仕様で、片面がニンバス2000の広告デザイン、もう片面がピンク基調のクィディッチ用具イラスト。筒型パッケージはそのままインテリアとしても飾れる。
足元からクィディッチ気分を取り入れられるのが「高級クィディッチ用具店 ソックス 2足セット」(2300円)。ホワイトにブルー×ピンクラインの1足と、グリーンにニンバス2000のレタリングをあしらった1足がセットになっている。
そのほかの小物も充実している。「マグネットセット」(2000円)は、4都市＋QQSロゴの5個セットで、パッチ風の立体的な仕上がり。「ピンセット」(3800円)はシーカー、ビーター、キーパー、チェイサーの4ポジションをモチーフにしたピンが、レッド×ゴールドのボックスに収められている。「ぬいぐるみ付きエコバッグ」(2000円)は、スニッチ型のぬいぐるみのなかにエコバッグを収納できる仕様で、キーホルダーとしてバッグに付けても使える遊び心あふれるアイテムだ。
販売店舗はスタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂の3カ所。ただし、ハーフジップスウェットシャツ、ロケーションシリーズTシャツ(東京を除く)、ダッフルバッグ、タンブラー、パズル、エコバッグは赤坂ショップでは取り扱いがないのでご注意を。
アパレルから雑貨まで全18アイテム、価格帯も2000円から1万円と幅広い「クィディッチコレクション」。自分用にもギフトにも選びやすいので、ぜひチェックしてみて！
スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」
開催期間：2026年3月18日〜9月6日(日)
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
住所：東京都練馬区春日町1-1-7
チケット料金：大人6300円〜、中・高校生(12〜17歳)5200円〜、幼児・小学生(4〜11歳)3800円〜、乳幼児(3歳以下)無料※価格は時期によって異なります。※チケットは公式サイトで事前に購入することをおすすめします。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.
【画像】グリーンのボディにバックの「TOKYO」刺しゅうが映える東京Tシャツ
クィディッチは、魔法界で大人気のスポーツ。ほうきに乗った選手たちが空を駆けぬけ、リング状のゴールへボールを入れて得点を競い、さらに“スニッチ”と呼ばれる金色の羽のついたボールを追いかけるスピード感あふれる競技だ。
そんなクィディッチの世界観を身にまとえるのが、今回の新コレクション。テーマになっているのは、ダイアゴン横丁のセットにも実際に軒を連ねる「高級クィディッチ用具店」。競技用ユニフォームやほうき、ボール、トロフィーなど店頭に並ぶアイテムをイメージした、アパレルから雑貨まで幅広いグッズが展開されている。
■Tシャツは5種。4都市のロケーションシリーズも展開
Tシャツは全5種がラインナップ。なかでもベーシックな1枚が「高級クィディッチ用具店 Tシャツ」(3800円)だ。フロントは店名の刺しゅうロゴでシンプルにまとめつつ、バックにはショップの外観グラフィックを大胆に配置。前後で異なる表情が楽しめるデザインになっている。
都市名をバックにあしらったロケーションシリーズの「Tシャツ」(各3800円)は、4都市分展開。東京はグリーン、ニューヨークはクリームホワイトにロイヤルブルーのトリム、ロンドンはやわらかなピンク、シカゴはオレンジと、都市ごとにカラーリングが異なる。なお、東京以外のロケーションシリーズは赤坂ショップでは取り扱いがないため、スタジオツアー東京か原宿ショップで手に入れたい。
■ニンバス2000のスピリットジャージはバックのグラフィックに注目
長袖アイテムの目玉は「ニンバス2000 スピリットジャージ」(1万円)。バックにクィディッチの名機「Nimbus 2000」のグラフィックとロゴをプリントしており、袖には「QQ(Quality Quidditch＝高級クィディッチ用具店)」のサークルロゴ入り。チームウェアのような“レトロスポーツ”テイストに仕上がっている。
「高級クィディッチ用具店 スウェットシャツ」(6500円)は、温かみのあるピンクにフロントのロゴとクィディッチボールのアイコンを配置。バックの肩部分には“Seeker(シーカー)”の文字が添えられ、ハリーのポジションへのオマージュになっている。
また、コレクションのなかでも最も“ユニフォーム感”が強いのが「高級クィディッチ用具店 ハーフジップ スウェットシャツ」(7300円)。シルバーのジッパーにはホグワーツの紋章、胸元にスニッチの刺しゅう、袖にはシーカーのエンブレムと、ディテールの密度が高い一着だ。
■金のスニッチがヘアクリップに！
コレクションのなかで見逃せないのが「金のスニッチ ヘアクリップ」(2000円)。スニッチの羽のディテールまで再現したクロウクリップで、ほんのりとしたマーブル模様や刻まれたラインが上品な印象。ハリポタモチーフでありながら、さりげなく日常のヘアアレンジに取り入れられるデザインに仕上がっている。
■マグカップは2種。ニンバス2000マグは“スニッチ型ハンドル”に注目
「ニンバス2000マグカップ」(2800円)は、深みのあるグリーンのボディにクィディッチのピッチ図やスタジアム風の図面デザインを施し、ハンドル部分を金のスニッチの立体造形にしたもの。メタリックゴールドの仕上げで、羽の部分まで細かく再現されている。
もう1つの「高級クィディッチ用具店 マグカップ」(2500円)は、ピンクカラーの丸みのあるフォルムに、東京・ロンドン・ニューヨーク・シカゴのバッジを立体的に配置。クィディッチのシンボルやニンバス2000のモチーフも取り入れ、コレクション感のあるデザインだ。
■タンブラー、ダッフルバッグ、パズル、ソックス……雑貨＆小物も勢ぞろい
蓋の上に立体スニッチがちょこんと載った「高級クィディッチ用具店 タンブラー」(4800円)は、ボトル全面にクィディッチの用具や戦術図がプリントされたおでかけ向きの一品。細部まで描き込まれたグラフィックは、眺めているだけでも楽しい。
「高級クィディッチ用具店 ダッフルバッグ」(7300円)は、各都市のパッチやエンブレムが並ぶスポーティーなデザインで、持ち手とストラップの2WAY仕様。小旅行にちょうどいいサイズ感だ。「高級クィディッチ用具店 両面パズル」(3000円)は500ピースの両面仕様で、片面がニンバス2000の広告デザイン、もう片面がピンク基調のクィディッチ用具イラスト。筒型パッケージはそのままインテリアとしても飾れる。
足元からクィディッチ気分を取り入れられるのが「高級クィディッチ用具店 ソックス 2足セット」(2300円)。ホワイトにブルー×ピンクラインの1足と、グリーンにニンバス2000のレタリングをあしらった1足がセットになっている。
そのほかの小物も充実している。「マグネットセット」(2000円)は、4都市＋QQSロゴの5個セットで、パッチ風の立体的な仕上がり。「ピンセット」(3800円)はシーカー、ビーター、キーパー、チェイサーの4ポジションをモチーフにしたピンが、レッド×ゴールドのボックスに収められている。「ぬいぐるみ付きエコバッグ」(2000円)は、スニッチ型のぬいぐるみのなかにエコバッグを収納できる仕様で、キーホルダーとしてバッグに付けても使える遊び心あふれるアイテムだ。
販売店舗はスタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂の3カ所。ただし、ハーフジップスウェットシャツ、ロケーションシリーズTシャツ(東京を除く)、ダッフルバッグ、タンブラー、パズル、エコバッグは赤坂ショップでは取り扱いがないのでご注意を。
アパレルから雑貨まで全18アイテム、価格帯も2000円から1万円と幅広い「クィディッチコレクション」。自分用にもギフトにも選びやすいので、ぜひチェックしてみて！
スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」
開催期間：2026年3月18日〜9月6日(日)
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
住所：東京都練馬区春日町1-1-7
チケット料金：大人6300円〜、中・高校生(12〜17歳)5200円〜、幼児・小学生(4〜11歳)3800円〜、乳幼児(3歳以下)無料※価格は時期によって異なります。※チケットは公式サイトで事前に購入することをおすすめします。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.