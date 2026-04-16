京都府南丹市の小学6年生・安達結希さんの死体遺棄容疑で逮捕された父親で会社員の安達優季容疑者（37）について、京都府警は「行方不明になった2026年3月23日朝ごろから遺体で発見された4月13日の間に、遺体を南丹市内の某所に隠匿、その後、山林に遺棄した疑い」と発表した。

いったん死体を隠したうえで遺棄した可能性

「めざましテレビ」（フジテレビ系）は4月16日の放送で、伊藤利尋キャスターとフジテレビの平松秀敏・解説副委員長が今後の捜査のポイントを検討した。

まず、平松記者は「某所というのがポイントです」とこう解説した。

「1回、ここの某所に（遺体を）隠したうえで、そこから遺棄した、移したということで、この某所というところに、今回の逮捕につながる大きな手掛かりがあったんじゃないかという気がしますね」

この某所で結希さんが死亡した可能性が高いというのだ。捜査当局は15日に安達容疑者の自宅で大掛かりな家宅捜索を行っている。某所とは自宅なのか。

捜査のポイント「どの時点で危害を加えて死亡させたのか」

もう1つの謎は結希さんが死亡した日時だ。伊藤キャスターは「『23日朝ごろから』となっていますが、つまり、23日に学校に行く前、朝の時点では結希くんの無事は確認されている。こういうことですか」と聞く。

平松記者は「いやあ、わかんないですよ。23日朝の時点で亡くなっているということは、その前の日や前の前の日にひょっとしたら亡くなっている可能性もゼロではないと思いますけど」と見る。

今後の捜査は「どの時点で危害を加えて死亡させたのか。おそらく安達容疑者の犯行でしょうから、そこがポイントになってくると思います」と平松記者は大胆に推測した。

伊藤キャスターも「殺人未遂でも（捜査）という流れになってきていますね」とうなずいた。

京都府警は16日午前10時過ぎから会見し、「安達容疑者は山林に遺棄する前に南丹市内の数か所に遺棄していた」「防犯カメラなどの捜査から安達容疑者が浮上、供述が逮捕の決め手になった」と発表した。

（シニアエディター 関口一喜）