Kis-My-Ft2、PARCOとのタイアップ決定 全国15店舗に撮り下ろしビジュアルの特設ブース展開【日時・場所】
【モデルプレス＝2026/04/16】Kis-My-Ft2が、全国のPARCOとのタイアップキャンペーン『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign』を実施することが決定した。
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デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2との商業施設タイアップは今回が初の開催なる。本企画のキャンペーンビジュアルは撮り下ろし。期間中、全国のPARCO対象レストラン・カフェを利用した人への限定ノベルティやSNSキャンペーン、館内に設置するKis-My-Ft2タイアップ記念の特設ブースを展開する。
あわせて、パルコのWEBコンテンツ「PARCO PEOPLE」では池袋PARCOを舞台に撮影した写真とともにメンバーへのインタビュー記事を公開。さらに、メンバーからのメッセージ動画や、パルコ公式キャラクター「パルコアラ」をモチーフにした「パルコアラダンス」動画も配信予定だ。（modelpress編集部）
期間：2026年4月24日〜（金）5月6日（水・振休）
場所：全国のPARCO 15店舗（札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・静岡・名古屋・心斎橋・広島・福岡・PARCO_ya上野）
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◆Kis-My-Ft2、商業施設と初のタイアップ
デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2との商業施設タイアップは今回が初の開催なる。本企画のキャンペーンビジュアルは撮り下ろし。期間中、全国のPARCO対象レストラン・カフェを利用した人への限定ノベルティやSNSキャンペーン、館内に設置するKis-My-Ft2タイアップ記念の特設ブースを展開する。
◆「Kis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign」開催概要
期間：2026年4月24日〜（金）5月6日（水・振休）
場所：全国のPARCO 15店舗（札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・静岡・名古屋・心斎橋・広島・福岡・PARCO_ya上野）
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