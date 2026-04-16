映画『ミート・ザ・ペアレンツ』日本公開決定 オマージュシーン満載のウルトラティザー予告映像も解禁
マリッジコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズ15年ぶりの最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』が日本公開決定。あわせて、オマージュシーン満載のウルトラティザー予告映像が解禁された。
【動画】『ミート・ザ・ペアレンツ』ウルトラティザー予告映像
2001年の公開以来、“恋人の実家に挨拶に行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ大ヒットコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』。ロバート・デ・ニーロ演じる“最恐の義父候補”と、ベン・スティラー演じる“史上最もツイてない婿候補”の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。そんな伝説のマリッジコメディが、さらにヒートアップして帰ってきた。
脚本・監督は、これまでシリーズの脚本に携わってきたジョン・ハンバーグ。ロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーの最強コンビに加え、あの“完璧すぎる元カレ”ことオーウェン・ウィルソンをはじめとするおなじみのキャストが再集結する。さらに新たな火種として、大ヒット上映中の映画『ウィキッド 永遠の約束』でも女優として活躍し話題沸騰中の世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参戦。ベン・スティラー演じるグレッグとテリー・ポロ演じるパムの息子ヘンリーが連れてくる強烈な性格の“フィアンセ”として登場し、家族に新たな波乱を巻き起こす。
かつて恋人の父親に認められるため、数々の“地獄の試練”を乗り越えてきたグレッグ（ベン・スティラー）。元CIAの頑固な義父ジャック（ロバート・デ・ニーロ）との関係も、長い年月を経てようやく落ち着きを見せていた――はずだった。しかし今度は、グレッグの双子の息子ヘンリー（スカイラー・ギソンド）が、フィアンセのオリヴィア（アリアナ・グランデ）を家族に紹介するため実家を訪れることに。“迎える側”になったはずのグレッグたちに、再び逃げ場のない試練が降りかかる。
このたび解禁されたウルトラティザー予告映像では、シリーズの魅力である“最悪のご対面”が、世代を超えて再び巻き起こる様子が描かれる。ヘンリーがフィアンセのオリヴィアを家族に紹介することをきっかけに、“普通の顔合わせ”のはずが徐々に崩壊。その象徴ともいえるのが、ジャックがオリヴィアに対し、いきなり“ウソ発見器”で尋問を開始する衝撃的なシーンだ。“ただの挨拶”のはずが一瞬で尋問に変わる――このシリーズらしさ全開の幕開けに、早くも不穏な空気が漂う。
愛犬にもすぐに気に入られたオリヴィアを、母・パム（テリー・ポロ）は「頭もよくて魅力的」と好意的に受け止めているが、息子のヘンリーを“ボクちゃん”と呼ぶほど溺愛するグレッグは「純粋だから騙されている」と息子を案じ、落ち着かない様子を見せる。人の本性を見抜こうとするジャックも、過剰な警戒心を抱いているようだ。家族で食卓を囲む中、オリヴィアが明かす“元FBIネゴシエーター”という予想外の経歴に加え、「彼を父の縛りから解放する」という意味深な一言によって、思わずグレッグが食事を喉に詰まらせるなど、“ただの挨拶では終わらない”波乱の展開が次々と巻き起こる。
さらに、初対面とは思えない“対決ムード”も展開。サイクリング中にレースを仕掛けるシーンなど、家族の中で張り合いがエスカレートしていく様子が、コミカルかつスリリングに描かれる。こうしたやり取りはシリーズ第1作を思わせる演出としてファンにはたまらない仕掛けとなっており、“普通でいたいのに、なぜかすべて裏目に出る”という本シリーズならではの魅力が、今回も存分に発揮されている。
映画『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は近日公開。
【動画】『ミート・ザ・ペアレンツ』ウルトラティザー予告映像
2001年の公開以来、“恋人の実家に挨拶に行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ大ヒットコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』。ロバート・デ・ニーロ演じる“最恐の義父候補”と、ベン・スティラー演じる“史上最もツイてない婿候補”の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。そんな伝説のマリッジコメディが、さらにヒートアップして帰ってきた。
かつて恋人の父親に認められるため、数々の“地獄の試練”を乗り越えてきたグレッグ（ベン・スティラー）。元CIAの頑固な義父ジャック（ロバート・デ・ニーロ）との関係も、長い年月を経てようやく落ち着きを見せていた――はずだった。しかし今度は、グレッグの双子の息子ヘンリー（スカイラー・ギソンド）が、フィアンセのオリヴィア（アリアナ・グランデ）を家族に紹介するため実家を訪れることに。“迎える側”になったはずのグレッグたちに、再び逃げ場のない試練が降りかかる。
このたび解禁されたウルトラティザー予告映像では、シリーズの魅力である“最悪のご対面”が、世代を超えて再び巻き起こる様子が描かれる。ヘンリーがフィアンセのオリヴィアを家族に紹介することをきっかけに、“普通の顔合わせ”のはずが徐々に崩壊。その象徴ともいえるのが、ジャックがオリヴィアに対し、いきなり“ウソ発見器”で尋問を開始する衝撃的なシーンだ。“ただの挨拶”のはずが一瞬で尋問に変わる――このシリーズらしさ全開の幕開けに、早くも不穏な空気が漂う。
愛犬にもすぐに気に入られたオリヴィアを、母・パム（テリー・ポロ）は「頭もよくて魅力的」と好意的に受け止めているが、息子のヘンリーを“ボクちゃん”と呼ぶほど溺愛するグレッグは「純粋だから騙されている」と息子を案じ、落ち着かない様子を見せる。人の本性を見抜こうとするジャックも、過剰な警戒心を抱いているようだ。家族で食卓を囲む中、オリヴィアが明かす“元FBIネゴシエーター”という予想外の経歴に加え、「彼を父の縛りから解放する」という意味深な一言によって、思わずグレッグが食事を喉に詰まらせるなど、“ただの挨拶では終わらない”波乱の展開が次々と巻き起こる。
さらに、初対面とは思えない“対決ムード”も展開。サイクリング中にレースを仕掛けるシーンなど、家族の中で張り合いがエスカレートしていく様子が、コミカルかつスリリングに描かれる。こうしたやり取りはシリーズ第1作を思わせる演出としてファンにはたまらない仕掛けとなっており、“普通でいたいのに、なぜかすべて裏目に出る”という本シリーズならではの魅力が、今回も存分に発揮されている。
映画『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は近日公開。