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フードデリバリー配達員のせーけんわーるど氏が自身のYouTubeチャンネルで「低単価なUber避けてロケットのみで稼働してみた。一部の人は「暗証番号スキップ」が不可になった？《ウーバー・ロケット配達員》」を公開した。動画では、単価が下落しているUber Eatsの現状と、新興サービス「Rocket now（ロケット）」を中心とした稼働の様子、さらに配達員の間で話題となっているシステム変更の噂について語っている。



動画の冒頭、せーけんわーるど氏は「Uberは今週に入ってから明らかに単価が厳しい」と切り出し、1kmあたり100円を割る案件や、20kmを超える長距離配達が頻発している現状を報告。雨クエストがつかない限り、Uber Eatsでの稼働は割に合わないと判断し、比較的単価が安定しているロケットをメインに稼働を進めていく。



稼働の合間には、配達員コミュニティに寄せられた情報も紹介。ロケットでは、他社ロゴ入りバッグの使用禁止に伴い、自社バッグを先着順でプレゼントするキャンペーンを開始したことに触れ、「ランク制限を設けず全員に配ってほしい」と要望を口にした。



また、Uber Eatsのシステムにおいて「暗証番号スキップができなくなっている」という情報も取り上げている。顧客から置き配に変更された際や、エレベーター内での通信不良時に暗証番号を再確認しなければならないリスクを指摘し、「不審者に思われる可能性がある」と、現場での思わぬトラブルに警鐘を鳴らした。



昼の稼働を終えた同氏は、3時間半で7件の配達をこなし、合計8,314円の売り上げを達成。「ロケットに救われた」と語る一方で、夜の雨クエストではUberが全く鳴らなくなるという新たな課題にも直面した。システムの仕様変更や天候に翻弄されながらも、複数アプリを併用して柔軟に立ち回ることの重要性を伝えて動画を締めくくっている。