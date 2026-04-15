サッカー百年構想リーグJ1のWESTで戦うファジアーノ岡山は、ここ2戦続けて大量失点で敗れ、順位は10チーム中9位。連敗脱出へ。新加入の選手に対する期待も高まっています。

【写真を見る】ファジアーノ岡山連敗脱出へ！雨の中の公開練習 新加入レオ・ガウショ選手に期待高まる【岡山】

雨が降りしきる中、ファジアーノ岡山は、ゴール前の切り崩しを想定した練習や、ミニゲームなどで約2時間、汗を流しました。注目は、加入したばかりのブラジル出身のFWレオ・ガウショ選手です。

新加入選手に注目！ブラジル出身のレオ・ガウショ選手

身長187センチで、トルコやインドネシアなどでもプレーした経験があり、ブラジル2部では10試合で3得点を上げるなど、サポーターも熱い視線を注ぎます。

（サポーター2人）

「レオ・ガウショ選手、期待しています、点をいっぱい取ってほしいですね」

「決めるってとこですかね、得点を決めていただきたいなと思います、期待しています」

（FW9レオ・ガウショ選手）

「ファジアーノの仲間なら、いいアシストをしてくれそうなので、ゴールをたくさん決めることができると思う、そこをサポーターの皆さんに注目してほしい」

「絶対失点を減らす」連敗脱出に向け気合を入れる選手たち

百年構想リーグで、2度目の3連敗を喫し、9位のファジアーノ。17失点のうち、ここ2節で9失点と、持ち味の堅い守りはなりをひそめています。連敗脱出に向け、練習では動きの連携にも時間をかけ、選手たちも気合が入ります。

（DF48立田悠悟選手）

「一番やらないといけないのは、絶対失点を減らす、そこに関しては相手より走ることとか、球際で負けないとか、当たり前かもしれないですけど、そういうところがここ2試合は少し薄れている気はするので、そういったところをやっていく」

次節は、今月（4月）19日、アウェーで4位のガンバ大阪と対戦します。