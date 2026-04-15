この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、中古・築古の高利回り物件を取得する際の融資戦略を解説している。

築古や地方の高利回り物件に対して融資が通らないと感じている投資家は多い。木村氏によれば、その差は年収や属性の高低ではなく、融資に関する知識と手法の有無にある。毎月のキャッシュフローを圧迫する最大の要因は空室や修繕ではなく、返済負担であるという指摘は核心を突いている。返済期間が10～15年では、利回りが高い物件であっても手残りが極めて少なくなる。20年・30年といった長期で融資を引ける金融機関を選ぶことが、収支を安定させるうえで不可欠な条件だ。

金融機関の選定においても、多くの投資家が最初に思い浮かべるメガバンクは、対象顧客の属性が極めて限定されており、築古・中古物件への融資事例はほとんど存在しない。地域の中小企業や事業者を支援する立場にある信用金庫・信用組合のほうが話を聞いてもらいやすい。ただし、信金・信組へのアプローチには考え方の転換が求められる。「サラリーマンだから貸してほしい」というスタンスは通用しない。地域の活性化に貢献したいという思いを、具体的なストーリーとして伝えられるかどうかが審査の鍵を握る。

物件選びの発想も逆転させる必要がある。気に入った物件に融資してくれる金融機関を探すのではなく、金融機関の評価ロジックを先に理解したうえで、その基準に適合する物件を選ぶというアプローチが本質だ。土地の資産価値を含めた評価基準を把握することで、個人の属性が十分でない場合でも融資が通るケースがある。

アフタートークでは、地域の金融機関が利回り約15%・2,500万円規模の物件に対して30年フルローンを出した事例が紹介された。重要なのはその金融機関に申し込めば必ず通るという話ではなく、「なぜその融資が実現したのか」というロジックを理解することにある。このロジックを把握したうえで複数の案件を積み上げていくことで、収益と資産の拡大が現実的な射程に入ってくる。

融資を引き出すための実力は、属性という固定条件ではなく、準備と考え方によって形成されるものだと木村氏は強調する。

YouTubeの動画内容

00:00

築古物件で融資を獲得するための最新融資情報
03:46

融資戦略！新築と中古・築古物件の違い
06:27

融資の基本！メガバンクではなく信金や信組を狙う理由
17:27

実際の融資事例！築古物件でフルローンを引くシミュレーション
20:56

融資のカラクリ！金融機関が評価する物件の価値とは

関連記事

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が神奈川エリアの投資適地を層別に公開！『横浜の不動産、どこに投資すべきか迷っていませんか？実はまだ戦えるエリアとその理由を公開します！』

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が神奈川エリアの投資適地を層別に公開！『横浜の不動産、どこに投資すべきか迷っていませんか？実はまだ戦えるエリアとその理由を公開します！』

 不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が需要の壁を公開！『駅までの距離が遠い物件ほどチャンスが転がっている！？不動産投資の物件選びで気になる「駅徒歩」の基準について解説します！』

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が需要の壁を公開！『駅までの距離が遠い物件ほどチャンスが転がっている！？不動産投資の物件選びで気になる「駅徒歩」の基準について解説します！』

 不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が自己資金ゼロからのFIRE達成を解説！『元手0円からFIREを達成したいなら、この順番で物件を買い進めろ！最短で不労所得を作るロードマップを徹底解説！』

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が自己資金ゼロからのFIRE達成を解説！『元手0円からFIREを達成したいなら、この順番で物件を買い進めろ！最短で不労所得を作るロードマップを徹底解説！』
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

きむ兄の脱・しくじり不動産 ~失敗脱出大学~_icon

きむ兄の脱・しくじり不動産 ~失敗脱出大学~

YouTube チャンネル登録者数 1.70万人 751 本の動画
唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が 不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！
youtube.com/channel/UC4N4EuevBENawq0cPOUIQWw YouTube