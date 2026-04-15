開園２５周年の東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）で、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５ 周年“スパークリング・ジュビリー”」が１５日に開幕し、オープニングセレモニーがメディテレーニアンハーバーのステージで行われた。

トラクションズ、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングのクラーク・ジョーンズ代表取締役マネージングディレクター、東京ディズニーリゾート・アンバサダーの亀田真吾さん、濱中ひかるさんが登壇し、ミッキーマウスとミニーマウスもお祝いに駆けつけた。

ミッキー＆ミニーは２５周年記念のエンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の青い衣装で登場。この青はさまざまな海の魅力から着セレモニーにはＴＤＳを運営するオリエンタルランド（ＯＬＣ）の郄野由美子代表取締役会長（兼）ＣＥＯ、高橋渉代表取締役社長（兼）ＣＯＯ、ウォルト・ディズニー・ア想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」と呼ばれる。２５周年のテーマソング「Ｃｏｍｅ Ｊｏｉｎ ｔｈｅ Ｊｕｂｉｌｅｅ（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」が流れると、ドナルドダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイもやってきて、ＴＤＳのさまざまなテーマポートのキャストたちと一緒にダンスを披露した。

ＯＬＣ高橋社長は「すべてのゲストのみなさま、多くの関係者のご理解とご支援のたまものと深く御礼申し上げます。ゲストのハピネスのために尽力しているキャストの皆さんにも心から感謝申しあげたいと思います。お祝いの時を、喜びをともに分かち合いたいと思います。パーク中をジュビリーブルーで染め上げ、２５周年のこの１年間を盛大にお祝いして参りましょう」とあいさつした。

ＴＤＳは、世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして２００１年９月４日にグランドオープン。２４年に８つ目のテーマポートとなるファンタジースプリングスがオープンし、２５年かけて発展している。