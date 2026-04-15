“樹上完熟”の美味しさを焼き菓子に！『ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜』
株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を、2026年4月1日（水）から首都圏の店舗および空港お土産売り場等にて発売する。本商品は、アンリ・シャルパンティエがスタートする「日本豊穣プロジェクト」の第一弾として、山梨県との連携により誕生した。
ワイナリー仕立てで甘味を凝縮して美味しさのみを追求した栽培方法を活用。市場にはほとんど流通しない、樹の上で黄金色に輝くまで完熟させた「ゴールデンシャインマスカット」を贅沢に使用した。生産地でしか味わえない最旬のシャインマスカットを、アンリ・シャルパンティエのシェフが焼き菓子の中に丁寧に閉じ込めた。
ギフトや自分へのご褒美、そしてインバウンド客へ向けたフルーツの贈り物として、特別な味わいを楽しめる一品だ。
■ワイナリー仕立ての樹上完熟
果実の味わいや香りを凝縮させるワイン用ぶどうのように工夫された、美味しさのみを追求する栽培方法を活用している。さらに、果実が十分に熟すまで収穫せず、木の上で自然に完熟させる「樹上完熟」を行うことで、より一層ふくよかで奥行きのある格別の味わいに仕上げている。
価格：
・3個入：972円（税込）
・5個入：1,491円（税込）
・8個入：2,376円（税込）
販売期間：2026年4月1日（水）〜9月30日（水）予定
賞味期限：60日（製造日含む）
＜販売店舗＞
アンリ・シャルパンティエ首都圏店舗（計32店舗予定）：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
空港土産売り場（国際線）：羽田空港T2 ANA DUTTY FREEほか、首都圏内および首都圏外の空港で順次展開予定。
■商品特徴
〇生産地でしか味わえない、黄金の完熟シャインマスカット
一般的に流通するシャインマスカットは、見た目などを考慮して緑色の状態で出荷されるが、樹上で熟成を極めると色は黄金色に近づく。この樹上完熟の状態は、甘みがふくよかになり、農家が「最も美味しい」と知る格別な味わいだ。本商品では、この希少な果実をピューレにして使用している。
〇果実の美味しさだけを追求した「ワイナリー仕立て」
ワイン用ぶどうの栽培技術を応用し、紫外線をたっぷり浴びて甘みが強くなるよう、房に袋をかけずに育てる「ワイナリー仕立て」を採用している。無理に粒を大きくせず、身の詰まった美味しさと甘さを凝縮させた果実をマドレーヌに閉じ込めた。ワイナリー仕立ては、生食用の栽培と比べて省力化できる面もあり、さまざまな事情で畑の継続が難しい状況にある生産者にとって、畑が使われなくなるのを防ぎ、農業の継続にもつながる取り組みだ。
〇シェフの手で閉じ込めた、一瞬の輝き
果皮までまるごと絞ったピューレをじっくりと濃縮する独自製法により、完熟ならではの香りと甘みを極限まで引き立て、しっとりとしたマドレーヌ生地と合わせている。また、生地の焼き始めと終わりの温度を繊細に調整する焼成方法を採用し、ゴールデンシャインマスカットならではの黄金色を損なうことなく仕上げている。アンリ・シャルパンティエのシェフが閉じ込めた、生産地でしか味わえない最旬の輝きを堪能できる一品だ。
■アンリ・シャルパンティエの「日本豊穣プロジェクト」
日本のフルーツ王国・山梨県は、生産量という「数の豊かさ」に加え、富士山の麓に広がる水はけの良い土壌と盆地特有の気候により、瑞々しさ、甘さ、香りの良さといった「質の高さ」も兼ね備えている。江戸時代から連綿と続く栽培法の試行錯誤により、そのポテンシャルは最高潮に達している。太陽と大地の恵みを極限まで蓄えた旬の一瞬は、宝石のような魅力を放つ。
日本豊穣プロジェクトは、そうした山梨フルーツの“真の美味しさ”を国内外に広く届けたいという想いから生まれた、山梨県とアンリ・シャルパンティエによるコラボレーションである。スイーツ職人の技術によって生み出される果実とスイーツのマリアージュに期待が高まる。
■ゴールデン富士マスカット 商品紹介
閉じ込めたのは、一瞬の輝きだ。果実の美味しさを追求したワイナリー仕立てによる山梨県産の樹上完熟「ゴールデンシャインマスカット」を使用。果皮までまるごと絞ったピューレを濃縮し、完熟ならではの香りと甘みを最大限に引き出している。しっとりとしたマドレーヌ生地と合わせることで、上質な味わいに仕上げた。焼成工程でも温度管理を徹底し、美しい黄金色を保ったまま完成させている。
■山梨県知事からのメッセージ
山梨フルーツの真の美味しさをぜひお愉しみください
山梨県知事 長崎 幸太郎
山梨県は桃とぶどうの生産量日本一を誇る“フルーツ王国”です。その中には、流通を前提とせず、最もおいしい瞬間まで木の上で完熟させた、産地ならではの特別な果実があります。
この度、アンリ・シャルパンティエとの連携により、その完熟果実の価値を丁寧に閉じ込めた新しいスイーツが誕生しました。本来は産地でしか体験できない香りや味わいを一年を通じて楽しんでいただけることを、大変嬉しく思います。
今回の商品が、山梨県の果実の魅力を知って頂く新たなきっかけとなり、産地を支える力となる事を期待しています。
■HENRI CHARPENTIER（アンリ・シャルパンティエ）
1969年、青い炎が印象的なデセール『クレープ・シュゼット』を提供する喫茶店として、兵庫県芦屋市に誕生した洋菓子ブランドだ（国内93店舗、国外10店舗）。株式会社シュゼット・ホールディングスが運営している。洋菓子世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー第18回大会」で日本チームを優勝に導いたパティシエを擁し、創業以来、生ケーキはすべて手作りにこだわっている。“世界最高峰の技術でお菓子文化を生み出す会社”として、100年先を見据えた菓子作りを通じ、さまざまなシーンに感動を届けている。
公式 HP http://www.henri-charpentier.com/
■日本豊穣 ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜
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ワイナリー仕立てで甘味を凝縮して美味しさのみを追求した栽培方法を活用。市場にはほとんど流通しない、樹の上で黄金色に輝くまで完熟させた「ゴールデンシャインマスカット」を贅沢に使用した。生産地でしか味わえない最旬のシャインマスカットを、アンリ・シャルパンティエのシェフが焼き菓子の中に丁寧に閉じ込めた。
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果実の味わいや香りを凝縮させるワイン用ぶどうのように工夫された、美味しさのみを追求する栽培方法を活用している。さらに、果実が十分に熟すまで収穫せず、木の上で自然に完熟させる「樹上完熟」を行うことで、より一層ふくよかで奥行きのある格別の味わいに仕上げている。
価格：
・3個入：972円（税込）
・5個入：1,491円（税込）
・8個入：2,376円（税込）
販売期間：2026年4月1日（水）〜9月30日（水）予定
賞味期限：60日（製造日含む）
＜販売店舗＞
アンリ・シャルパンティエ首都圏店舗（計32店舗予定）：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
空港土産売り場（国際線）：羽田空港T2 ANA DUTTY FREEほか、首都圏内および首都圏外の空港で順次展開予定。
■商品特徴
〇生産地でしか味わえない、黄金の完熟シャインマスカット
一般的に流通するシャインマスカットは、見た目などを考慮して緑色の状態で出荷されるが、樹上で熟成を極めると色は黄金色に近づく。この樹上完熟の状態は、甘みがふくよかになり、農家が「最も美味しい」と知る格別な味わいだ。本商品では、この希少な果実をピューレにして使用している。
〇果実の美味しさだけを追求した「ワイナリー仕立て」
ワイン用ぶどうの栽培技術を応用し、紫外線をたっぷり浴びて甘みが強くなるよう、房に袋をかけずに育てる「ワイナリー仕立て」を採用している。無理に粒を大きくせず、身の詰まった美味しさと甘さを凝縮させた果実をマドレーヌに閉じ込めた。ワイナリー仕立ては、生食用の栽培と比べて省力化できる面もあり、さまざまな事情で畑の継続が難しい状況にある生産者にとって、畑が使われなくなるのを防ぎ、農業の継続にもつながる取り組みだ。
〇シェフの手で閉じ込めた、一瞬の輝き
果皮までまるごと絞ったピューレをじっくりと濃縮する独自製法により、完熟ならではの香りと甘みを極限まで引き立て、しっとりとしたマドレーヌ生地と合わせている。また、生地の焼き始めと終わりの温度を繊細に調整する焼成方法を採用し、ゴールデンシャインマスカットならではの黄金色を損なうことなく仕上げている。アンリ・シャルパンティエのシェフが閉じ込めた、生産地でしか味わえない最旬の輝きを堪能できる一品だ。
■アンリ・シャルパンティエの「日本豊穣プロジェクト」
日本のフルーツ王国・山梨県は、生産量という「数の豊かさ」に加え、富士山の麓に広がる水はけの良い土壌と盆地特有の気候により、瑞々しさ、甘さ、香りの良さといった「質の高さ」も兼ね備えている。江戸時代から連綿と続く栽培法の試行錯誤により、そのポテンシャルは最高潮に達している。太陽と大地の恵みを極限まで蓄えた旬の一瞬は、宝石のような魅力を放つ。
日本豊穣プロジェクトは、そうした山梨フルーツの“真の美味しさ”を国内外に広く届けたいという想いから生まれた、山梨県とアンリ・シャルパンティエによるコラボレーションである。スイーツ職人の技術によって生み出される果実とスイーツのマリアージュに期待が高まる。
■ゴールデン富士マスカット 商品紹介
閉じ込めたのは、一瞬の輝きだ。果実の美味しさを追求したワイナリー仕立てによる山梨県産の樹上完熟「ゴールデンシャインマスカット」を使用。果皮までまるごと絞ったピューレを濃縮し、完熟ならではの香りと甘みを最大限に引き出している。しっとりとしたマドレーヌ生地と合わせることで、上質な味わいに仕上げた。焼成工程でも温度管理を徹底し、美しい黄金色を保ったまま完成させている。
■山梨県知事からのメッセージ
山梨フルーツの真の美味しさをぜひお愉しみください
山梨県知事 長崎 幸太郎
山梨県は桃とぶどうの生産量日本一を誇る“フルーツ王国”です。その中には、流通を前提とせず、最もおいしい瞬間まで木の上で完熟させた、産地ならではの特別な果実があります。
この度、アンリ・シャルパンティエとの連携により、その完熟果実の価値を丁寧に閉じ込めた新しいスイーツが誕生しました。本来は産地でしか体験できない香りや味わいを一年を通じて楽しんでいただけることを、大変嬉しく思います。
今回の商品が、山梨県の果実の魅力を知って頂く新たなきっかけとなり、産地を支える力となる事を期待しています。
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公式 HP http://www.henri-charpentier.com/
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