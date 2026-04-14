nana’s green teaの初夏限定メニュー♡はちみつレモンスイーツ登場

初夏にぴったりの爽やかスイーツが登場♡nana’s green teaから、はちみつとレモンをテーマにした季節限定メニューが販売されます。瀬戸内レモンの酸味と国産はちみつのやさしい甘さが重なり、軽やかで奥行きのある味わいに。暑くなるこれからの季節にぴったりな、贅沢スイーツとドリンクをチェックしてみてください♪

爽やかパフェで贅沢時間♡

「はちみつレモンのレアチーズパフェ」は1,680円（税込）。

瀬戸内産レモンを使ったレモンあんとクリームチーズを合わせたレアチーズクリームが主役。しらぬいの果実感とレモンピールのアクセントで、さっぱりしながらもコクのある味わいに仕上げています。

和と洋が調和した、初夏にぴったりの一品です。

HillValleyとVANILLABEANSの初コラボ♡カカオ香るポップコーン登場

ひんやりドリンクも魅力♡

「フローズンはちみつレモネード」は780円（税込）。

自家製はちみつレモンとしらぬい果汁をベースにしたフローズンは、ひと口目から爽やかな柑橘の風味が広がります。

さらに屋久島産和紅茶ゼリーをトッピングし、スイーツ感覚で楽しめるのもポイントです。

素材へのこだわり♡

使用するレモンは瀬戸内産、はちみつは国産百花はちみつを採用。さらに和紅茶ゼリーには屋久島産オーガニック茶葉を使用し、香りや風味にもこだわっています。

自然素材を活かした味わいで、季節感をしっかり楽しめるのが魅力です。

初夏のご褒美にぴったり

nana’s green teaの初夏限定メニューは、爽やかさと贅沢感を兼ね備えた特別なラインナップ♡軽やかな味わいで、気分もリフレッシュできる一品です。

カフェタイムやお出かけの合間に、ぜひ季節の味わいを楽しんでみてください♪