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ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】が「激ウマ“ケンタッキーアレンジ“をブチギレ氏原がレビュ―してみた」を公開した。偏食である氏原とサカモトが、余ってしまったケンタッキーフライドチキンを最後まで美味しく味わうためのアレンジレシピ4品を作り、忖度なしでレビューしている。



動画の前半では、骨を外してトースターで5分ほど焼いたチキンを使ったアレンジを紹介する。「ガーリックTKG」は、チキンをご飯に乗せ、バター、卵、フライドガーリックを添えて醤油をかける。サカモトは絶賛するが、氏原は「劇的に美味いではない」と冷静に評価する。続く「鶏だし茶漬け」は、ご飯に乗せたチキンに温かい白だしをかけ、ネギとわさびを添えて味わう一品。氏原は味が薄いと指摘するが、サカモトはチキンの衣の旨みが活きていると好感触を示す。



中盤に登場する「ケンタッキーピザトースト」は、食パンにピザ用ソースを塗り、スライスした玉ねぎ、ほぐしたチキン、チーズをたっぷりと乗せて焼き上げる。氏原は一口食べると「結構美味いけどね」と頷き、それを見たサカモトは手を叩いて喜ぶ。チキンのスパイシーさとチーズの相性が良く、手軽に作れる点も高評価を獲得する。



終盤では、炊飯器で作る「ケンタッキー炊き込みご飯」に挑戦する。米と水にほんだし、昆布だし、醤油を合わせ、チキンを2個乗せて炊飯する。炊き上がったら、チキンの骨を取り除きながら身をほぐし、底の香ばしいおこげと一緒に混ぜ合わせる。器に盛り、黒胡椒と小ネギを散らして実食すると、サカモトは目を見開いて喜び、「めちゃくちゃ美味い」と絶賛。「全部がケンタッキーになった」と、スパイスの風味がご飯全体に染み渡った仕上がりに大満足の様子を見せた。



食べきれなかったチキンが、簡単な手間で新たなごちそうに生まれ変わる。翌日の献立に悩んだ際は、このアレンジレシピを試してみてはいかがだろうか。



【ケンタッキー炊き込みご飯レシピ】 ［材料］ ・米 ・水 ・ほんだし ・昆布だし ・醤油 ・オリジナルチキン 2個 ・小ネギ ・黒胡椒



［作り方］ 1. 炊飯器に米、水、ほんだし、昆布だし、醤油を入れる。 2. オリジナルチキンを2個乗せて炊飯する。 3. 炊き上がったら、チキンの骨を取り除きながら身をほぐし、ご飯とよく混ぜ合わせる。 4. 器に盛り付け、お好みで小ネギと黒胡椒を散らして完成。