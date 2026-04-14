細いだけじゃない…IVE・ウォニョン、ピチッとウェアの“上向き美尻”に絶賛の声「AI超え」「さすが」

IVEのウォニョンが、スリムでしなやかな体型の秘訣を明かした。

4月13日、ウォニョンは自身のインスタグラムに「Protagonist（主人公）」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ウォニョン、「AI超え」の“上向き美尻”

公開された写真には、ウォニョンの日常が収められていた。彼女は多忙なスケジュールをこなしながらも、詩集を読み、花を眺めるなど、ささやかな幸せを見つけていた。日常の余裕を楽しみながら、ステージや撮影といった多彩な仕事を全力でこなす姿が印象的だ。

（写真＝ウォニョンInstagram）

特に目を引くのは、多忙な日々の中でも決して欠かさないトレーニングだ。公開された写真の中にはジムを訪れたウォニョンの姿が収められており、体のラインが際立つトレーニングウェアに身を包み、引き締まったウエストや上向きの美尻を披露した。誰よりも自己管理に余念がないことを証明した。

投稿を見たファンからは「細いだけじゃない」「さすが」「本当に美しい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、4月18日・19日に京セラドーム大阪で「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催する予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。