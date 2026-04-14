菊地亜美「私の仕事中に」ヘアメイクしてもらった5歳長女の姿公開「いろんなポーズが上手」「お洋服も髪型も似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの菊地亜美が4月13日、自身のInstagramを更新。ヘアメイクをしてもらった長女の姿を公開した。
【写真】35歳元アイドル「可愛すぎる親子」ヘアメイクに喜ぶ5歳長女と密着
菊地は「最近の色々」と記し、足湯へ向かう娘たちの後ろ姿や公園でのショットなどの日常を複数枚投稿。「私の仕事中にヘアメイクしてもらって嬉しそうな長女」と記し、イエローの洋服を着てツインのお団子ヘアにしてもらった長女と自身の2ショットや、長女が笑顔でポーズをとっている写真などをコラージュしたものを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる親子」「お洋服も髪型も似合ってる」「嬉しさが伝わってくる」「娘ちゃんいろんなポーズが上手」「お母さんの顔になってますね」などと反響が寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元アイドル「可愛すぎる親子」ヘアメイクに喜ぶ5歳長女と密着
◆菊地亜美、ヘアメイクをしてもらった長女公開
菊地は「最近の色々」と記し、足湯へ向かう娘たちの後ろ姿や公園でのショットなどの日常を複数枚投稿。「私の仕事中にヘアメイクしてもらって嬉しそうな長女」と記し、イエローの洋服を着てツインのお団子ヘアにしてもらった長女と自身の2ショットや、長女が笑顔でポーズをとっている写真などをコラージュしたものを公開した。
◆菊地亜美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる親子」「お洋服も髪型も似合ってる」「嬉しさが伝わってくる」「娘ちゃんいろんなポーズが上手」「お母さんの顔になってますね」などと反響が寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
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