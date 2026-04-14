東方神起が、「Share The World -RED OCEAN Ver.-」を4月15日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、2009年当時フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」のオープニングテーマ曲として起用されていた作品だが、日本デビュー20周年の締めくくりとして、新たに「Share The World -RED OCEAN Ver.-」をリリースすることとなった。

ジャケットは、2026年4月5日よりエルバフ編が放送開始になっている「ONE PIECE」より“ゴーイング・メリー号”と“サウザンド・サニー号”がデザインされており、時代を超えたコラボレーションとなっている。

©︎尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

サウンド面では、アフリカンビート、スパニッシュギター、ブラスにファンファーレなどより壮大でより心躍る楽曲になっているとのことだ。

◾️「Share The World -RED OCEAN Ver.-」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://tohoshinki.lnk.to/ShareTheWorld_REDOCEAN ©︎尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ▼「ONE PIECE」

TVアニメ「ONE PIECE」エルバフ編

日時：毎週日曜 よる11時15分より放送中 放送局：全国フジテレビ系列

◆尾田栄一郎公認 作品ポータルサイト「ONE PIECE.com」 http://one-piece.com/

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©︎尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション