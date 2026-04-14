東方神起、「Share The World -RED OCEAN Ver.-」リリース決定。「ONE PIECE」デザインジャケットで時代を超えたコラボレーションに
東方神起が、「Share The World -RED OCEAN Ver.-」を4月15日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、2009年当時フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」のオープニングテーマ曲として起用されていた作品だが、日本デビュー20周年の締めくくりとして、新たに「Share The World -RED OCEAN Ver.-」をリリースすることとなった。
ジャケットは、2026年4月5日よりエルバフ編が放送開始になっている「ONE PIECE」より“ゴーイング・メリー号”と“サウザンド・サニー号”がデザインされており、時代を超えたコラボレーションとなっている。
サウンド面では、アフリカンビート、スパニッシュギター、ブラスにファンファーレなどより壮大でより心躍る楽曲になっているとのことだ。
◾️「Share The World -RED OCEAN Ver.-」
2026年4月15日（水）リリース
配信：https://tohoshinki.lnk.to/ShareTheWorld_REDOCEAN
▼「ONE PIECE」
TVアニメ「ONE PIECE」エルバフ編
日時：毎週日曜 よる11時15分より放送中
放送局：全国フジテレビ系列
◆尾田栄一郎公認 作品ポータルサイト「ONE PIECE.com」 http://one-piece.com/
◆『ONE PIECE』スタッフ公式X（Xアカウント @Eiichiro_Staff）
◆『ONE PIECE』スタッフ公式Instagram（IGアカウント @onepiece_staff）
◆『ONE PIECE』公式LINE（LINE ID @onepiece_official）
◆『ONE PIECE』公式TikTok（TikTokアカウント @onepiece.staff.official）
©︎尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
◾️＜東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜＞
2026年4月25日(土) 日産スタジアム 開場 15:00 開演 17:00
2026年4月26日(日) 日産スタジアム 開場 15:00 開演 17:00
特設サイト：https://toho-jp.net/special/redocean/