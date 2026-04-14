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YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が「【真実】給料を上げても若手は辞めます。2025年転職理由ランキングが示す、会社が本当に見直すべきこと」を公開した。



動画では、社労士のたかこ先生が転職理由ランキングを基に、給与アップだけでは若手の離職を防げない理由と、企業が見直すべきポイントについて解説している。



たかこ先生はまず、全世代共通の転職理由1位は「給料が低い・昇給が見込めない」であると説明する。しかし、経営者が陥りやすい勘違いとして「給料を上げれば全部解決するって思い込むこと」を挙げ、「それが一番の落とし穴になっている」と警鐘を鳴らす。



20代のランキングに絞ると、1位は給与ではなく「労働時間に不満」となっている。たかこ先生は「今の若手はもう、長く働くことが頑張りの証明だと思っていない」と指摘。さらに、今の20代は「この会社にいて先があるかどうか」を早い段階で見切りをつける傾向があり、「スキルが身につかない」「評価されない」「昇給の道筋が見えない」という要素が重なると、入社1～2年で静かに転職活動を始めるという。



一方、30代以降になると「尊敬できる上司・先輩がいない」「社内の人間関係が悪い」といった、人や職場の雰囲気の問題が上位に浮上する。年代ごとに不満の内容が異なるため、たかこ先生は「対策も別々に考えないと意味がない」と述べている。



最後に、離職を防ぐために企業がやるべき具体的な対策が提示された。直近1年間で辞めた人の「退職届の理由と本当の理由はほぼ別」であることを前提に真因を書き出すことや、残業時間の実態を数字で把握すること、社員が納得する評価面談を行うことなどを挙げている。



「給与さえ上げておけば社員は辞めない」という時代遅れの発想を捨て、世代ごとの価値観に合わせたアプローチをとることが、離職防止の鍵となる。