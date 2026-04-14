◆園田競馬１日目（４月１４日）

《下原 理》

３８勝。ゼンダンスカイ（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「前走のようにゲートを出てくれたら」（◎）。ココロネ（１０Ｒ）は「距離短縮はプラスだが、１番枠がカギ」（○）。キーチファイター（８Ｒ）も「いい競馬が続いているので」（○）。ウルティモ（１２Ｒ）は「堅実に走っている印象がある」（○）。コスモカピタン（２Ｒ）も「休み明けなので、どこまでやれるか」（○）。

《田野 豊三》

３８勝。ヴェルサイユドール（４Ｒ）で勝利を意識。「Ｖ争いできると思う。期待したい」（◎）。スピリトーゾ（８Ｒ）も「調子は良さそう。確実にひと脚は使う」（◎）。スーパーアスラーダ（１２Ｒ）は「前づけできれば」（○）。アーバンキング（２Ｒ）も「前に行ってどこまで」（○）。

《杉浦 健太》

２９勝。スマートイザナミ（２Ｒ）に好感触。「順調に追い切りは消化できた。初戦から期待」（◎）。レーヌガレット（６Ｒ）も「降級戦したのでチャンスはある」（◎）。ララモンドール（８Ｒ）は「最近は調子が良く、いい脚を使っている」（○）オーロヴェント（９Ｒ）も「前回はいい脚を使っていた。そのイメージで乗りたい」（○）。サンライズウェーヴ（１１Ｒ）は「長くいい脚を使えるので今回は早めに動きたい」（○）。サインポール（３Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。ララアンセストラル（７Ｒ）も「展開待ちの面があって…」（△）。

《笹田 知宏》

１８勝。イスキオス（１２Ｒ）に力が入る。「前走で力を示してくれた。昇級しても楽しみ」（◎）。アジムット（１０Ｒ）は「同型馬が多いので１列後ろで競馬できるようなら」（○）。ステラマリーナ（２Ｒ）は「最後は伸びてくるので展開が向いてほしい」（○）。

《土方 颯太》

１６勝。期待のエーデルリッター（１０Ｒ）は「時計的に通用していい」（◎）。プライムテーラー（１Ｒ）も「前走と同じようなレースができれば」（◎）。エンジェルモモ（４Ｒ）は「最内枠がいい方に出れば」（○）。

《大山 真吾》

１５勝。お薦めはハルサメ（３Ｒ）で「前回の勝ちっぷり良かった。Ｃ２でも通用する」（◎）。ニシノカリウド（４Ｒ）は「行き脚が鈍いので、少しでも前へ行きたい」（○）。エコロアテナ（７Ｒ）も「早く動くと止まるので、脚をためれるかがカギ」（○）。

《川原 正一》

１３勝。メイショウコトダマ（３Ｒ）に気合。「チャンスはある」（◎）。

《新庄 海誠》

１１勝。ベラジオマサキ（６Ｒ）に前進を見込む。「前走の内容が悪くない。ゲートを五分に出れば」（◎）。テイケイモハラ（１２Ｒ）は「今回は右側だけチークピーシーズを着用。効果があれば」（○）。

《松木 大地》

８勝。カレンパンピナップ（２Ｒ）に自信。「休み明けになるが仕上がりは悪くない。ゲートが決まれば」（◎）。テンコウバヒ（６Ｒ）は「このメンバーに入るとどうか」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触