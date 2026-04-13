​​エミリン「リピートしました」再購入した紫外線対策パウダーを紹介

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【合計金額１７万円】数ヶ月に１度のドンキホーテへ買い出しへ出かけたら合計金額高すぎておびえたけど確実に暮らしは豊かになってる現実』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました。中には美容系アイテムを紹介してくれた場面も！

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■UV対策に

動画内に登場したのがこちら！

アネッサ/パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー 税込3,498円（公式サイトより）

(ⅽ)E-TALENTBANK

パウダーを含んだブラシで、メイクの上からササっとUV対策ができるパウダー。化粧直しとUV対策がこれ1本で叶うアイテム。

大松さんはこちらを「これもう去年使ってみて、結構使いやすかったのでリピートしました」と語り、再購入アイテムだと紹介。

使用感についても「これ結構良くて、最後のさ、お粉振る時のパウダーがそのまま日焼け止めの粉になってるみたいな感じ」とベースメイクの仕上げのパウダーとUV対策が一度に叶うお手軽アイテムだともコメント。

しかし、効果としてはこちらと日焼け止めを併用して使うことをおすすめ。すると「結構防御力高くなるんじゃないかなと個人的に思ってて」「合わせ技で使おうと思っております」と紫外線対策への意気込みを見せていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。