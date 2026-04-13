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「一生賃貸のままでいいのかな？」「マンションを買った方がいいのかな？」--。単身女性の中で、将来の住まいについて悩む声が増えています。

今回は、ご自身も単身でマンション購入を経験した、らくだ不動産のエージェント土屋亜紀子さんと、アシスタントの中山夏美さんが、賃貸に住み続けるメリット・デメリットと、購入に踏み切ったリアルな理由について語りました。



◾️「賃貸」の最大のメリットとデメリット

まずは、賃貸のメリットについてです。

「賃貸の最大のメリットは、何と言っても『身軽さ』と『柔軟性』です」と土屋さんは語ります。転勤が多い人や、住む場所を縛られたくない人にとって、気軽に引っ越しができる賃貸は大きな魅力です。

一方で、デメリットとして挙げられるのは、家賃をいくら払っても「自分の資産にならない」という点です。また、高齢になった際、家賃を支払い続けられるかという不安や、賃貸契約の更新が難しくなるリスクも存在します。土屋さんも、「家賃という消えていくお金を払い続けることにもったいなさを感じた」と、賃貸からの脱却を決意したきっかけを振り返ります。



◾️マンション購入のリアルな理由と選び方のポイント

「消えていく家賃がもったいない」「地震に強い安心できる家に住みたい」--。そんな思いから、土屋さんはマンション購入を決意しました。

しかし、単身女性がマンションを購入する際、気を付けるべきポイントはどこにあるのでしょうか。土屋さんは以下の3つを挙げます。

1. 柔軟性と資産性を両立させる「売りやすさ（貸しやすさ）」

将来、結婚や転勤、ライフスタイルの変化などで引っ越しが必要になる可能性も十分にあります。そのため、「いざという時に売りやすい、または貸しやすい物件」を選ぶことが重要です。立地や利便性はもちろん、単身者向けの需要が高い間取りかどうかも見極める必要があります。

2. 将来を見据えた「無理のない資金計画」

「いくら借りられるか」ではなく、「いくらなら無理なく返していけるか」を基準に予算を立てることが大切です。将来の収入減少リスクや、結婚・出産などのライフイベントによる支出の変化も考慮し、余裕を持った返済計画を立てましょう。

3. 「妥協できない条件」を明確にする

物件探しでは、すべての条件を満たす物件に出会うことはほぼ不可能です。日当たり、駅からの距離、周辺環境など、自分にとって「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」の優先順位を明確にしておくことが、満足のいく物件選びの鍵となります。



【まとめ】

「賃貸か購入か」という問いに、万人に共通する正解はありません。大切なのは、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のライフスタイルや価値観、将来のビジョンに照らし合わせて、後悔のない選択をすることです。

らくだ不動産株式会社では、単身女性のマンション購入に関するご相談も数多く承っています。土屋さんのように、ご自身の経験を踏まえた親身なアドバイスができるエージェントが在籍していますので、「そろそろ家を買おうかな」とお悩みの方は、ぜひ一度無料相談をご利用してみてはいかがでしょうか。