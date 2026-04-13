デビュー62年のベテラン歌手82歳、28年ぶりに新曲をレコーディング 寝ながら歌詞覚え
歌手の尾藤イサオが、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
尾藤イサオ ＝テレビ朝日提供
ソロ歌手としてメジャーデビュー62年になる尾藤。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣はウォーキングと銭湯に行くことだという。
今年は28年ぶりの新曲のレコーディングにも挑戦したそうで、ロカビリーらしく寝ながら歌詞を覚えたと明かし、80代になっての変化も語った。
今からちょうど60年前のビートルズ来日公演で、前座を務めた尾藤。特別にビートルズの演奏を間近で聞くことができたと振り返る。
尾藤イサオ ＝テレビ朝日提供
ソロ歌手としてメジャーデビュー62年になる尾藤。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣はウォーキングと銭湯に行くことだという。
今年は28年ぶりの新曲のレコーディングにも挑戦したそうで、ロカビリーらしく寝ながら歌詞を覚えたと明かし、80代になっての変化も語った。
今からちょうど60年前のビートルズ来日公演で、前座を務めた尾藤。特別にビートルズの演奏を間近で聞くことができたと振り返る。