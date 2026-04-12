櫻坂46、坂道グループ初アジアツアー開催決定 15thシングル・アリーナツアー…国立でサプライズ発表
【モデルプレス＝2026/04/12】櫻坂46が4月11日・12日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。シングルの発売やアジアツアーの開催などがサプライズ発表された。
【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット
今回の公演では、14万人を動員。これは自身の単独公演では最大規模となる。また、会場の終演後、坂道グループとしては“初”となる両A面シングル『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?』を6月10日に発売することをサプライズで発表した。『What’s “KAZOKU”?』は4月12日より放送のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマとなっており、アニメのティザーが放送になった時からリリースが待ち望まれていたものだ。
また、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には「6th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表となった。そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結ぶ。坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることがビジョンに放送され、集結したファンの喜びの拍手に包まれ、多幸感溢れる瞬間となった。前身グループから改名して櫻坂46としてリスタートしてから5周年を迎え、MUFGスタジアム公演を成功させた彼女たちの歩みはまだまだ止まらない。（modelpress編集部）
発売日：2026年6月10日（水）
What’s “KAZOKU”?…TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
★初回仕様限定盤・封入特典★
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
通常盤 CD only
完全生産限定盤“夜桜盤” CD+Blu-ray
★完全生産限定盤“夜桜盤”★
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様
応募特典シリアルナンバー封入
2026年7月23日（木）・24日（金） 静岡県・エコパアリーナ
2026年7月28日（火）・29日（水） 兵庫県・神戸ワールド記念ホール
2026年8月8日（土）・9日（日） 広島県・広島グリーンアリーナ
2026年8月15日（土）・16日（日） 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
2026年8月22日（土）・23日（日） 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年8月29日（土）・30日（日） 香川県・あなぶきアリーナ
2026年11月14日（土）・15日（日） 千葉県・ZOZOマリンスタジアム
Coming soon...
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【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット
◆櫻坂46、坂道G“初”両A面シングル決定
今回の公演では、14万人を動員。これは自身の単独公演では最大規模となる。また、会場の終演後、坂道グループとしては“初”となる両A面シングル『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?』を6月10日に発売することをサプライズで発表した。『What’s “KAZOKU”?』は4月12日より放送のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマとなっており、アニメのティザーが放送になった時からリリースが待ち望まれていたものだ。
◆櫻坂46、アジアツアー決定
また、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には「6th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表となった。そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結ぶ。坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることがビジョンに放送され、集結したファンの喜びの拍手に包まれ、多幸感溢れる瞬間となった。前身グループから改名して櫻坂46としてリスタートしてから5周年を迎え、MUFGスタジアム公演を成功させた彼女たちの歩みはまだまだ止まらない。（modelpress編集部）
◆櫻坂46 15th Single『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』
発売日：2026年6月10日（水）
What’s “KAZOKU”?…TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
★初回仕様限定盤・封入特典★
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
通常盤 CD only
完全生産限定盤“夜桜盤” CD+Blu-ray
★完全生産限定盤“夜桜盤”★
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様
応募特典シリアルナンバー封入
◆「SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026」
2026年7月23日（木）・24日（金） 静岡県・エコパアリーナ
2026年7月28日（火）・29日（水） 兵庫県・神戸ワールド記念ホール
2026年8月8日（土）・9日（日） 広島県・広島グリーンアリーナ
2026年8月15日（土）・16日（日） 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
2026年8月22日（土）・23日（日） 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年8月29日（土）・30日（日） 香川県・あなぶきアリーナ
◆「6th YEAR ANNIVERSARY LIVE」
2026年11月14日（土）・15日（日） 千葉県・ZOZOマリンスタジアム
◆SAKURAZAKA46 ASIA TOUR 2027
Coming soon...
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