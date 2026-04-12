.DASHING DIVAから日本限定♡新ネイルチップmagic press slim登場

忙しい毎日でもおしゃれを楽しみたい方に♡DASHING DIVAから、日本限定の新シリーズ「magic press slim」が登場しました。貼るだけで完成する手軽さと、まるで自爪のような自然な仕上がりが魅力のネイルチップ。タイパ重視の今のライフスタイルにぴったりの注目アイテムをチェックしてみてください♪

薄く軽い新しいネイル体験♡

「magic press slim」は1,089円（税込）、24枚入り。従来よりも薄く設計され、自爪に近い軽さとフィット感を実現しています。

貼るだけでネイルが完成するため、サロンに行く時間がない方でも簡単におしゃれを楽しめるのがポイント。ナチュラルな仕上がりで日常使いにもぴったりです。

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密着力と使いやすさが進化

特許取得の粘着剤を使用し、長時間でも浮きにくい設計にアップデート。家事やお出かけなどの日常シーンでも安心して使えます。

さらに「スナッグフィット設計」により、髪に引っかかりにくく、ストレスフリーな使用感を実現。見た目だけでなく使い心地にもこだわった仕様です。

デザイン＆展開も充実

世界のトレンドを取り入れたデザインは年間400種類以上。ショートスクエアやアーモンドなど9種類のシェイプで、自分らしいネイルを選べます。

2026年4月より全国のドラッグストアやドン・キホーテで順次発売。さらに公式ECサイトも同月オープン予定で、オンラインでも購入可能になります。

手軽に叶える指先のおしゃれ

DASHING DIVAの新シリーズは、手軽さと仕上がりの美しさを両立した優秀アイテム♡忙しい日でも簡単にネイルが楽しめるので、日常の気分アップにもぴったりです。

自分らしいデザインを選んで、指先からおしゃれを楽しんでみてください♪