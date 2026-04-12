阪神ドラフト1位は即戦力捕手か　黄金時代到来へ「優勝請負人」リストアップ

渡部の指名には他球団も動いてきそうだ(C)産経新聞社

黄金時代到来へ、さらなる一手を果敢に打っていきます。

昨年のセ・リーグ覇者で、今季もV候補の本命と目される阪神です。近年の戦力充実の根幹にあるのが、ぶれないドラフト戦略なのです。

【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！ 強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーン

ここ数年を振り返ってみても、2020年の1位で近畿大の佐藤輝明、同2位でJR東日本の左腕・伊藤将司、同5位で東洋大の右腕・村上頌樹、同6位で三菱自動車岡崎の中野拓夢、2022年の1位では中央大の強打者・森下翔太、とドラフトで獲得した選手が主力としてチームを牽引していることが分かります。

さらに昨秋のドラフト会議では、アマチュア球界最強スラッガーの創価大・立石正広の獲得に成功。数年後にはクリーンアップの一角を担うことになるでしょう。

そんな「ドラフト巧者」の阪神はこの秋、いったい誰を狙うのでしょうか。アマチュア野球の取材歴が長いスポーツ紙のデスクは、こう語ります。

「青山学院大の強肩強打を誇る捕手の渡部海が、リストの最上位にいるのではないかとの話を聞きます。渡部は智弁和歌山時代、2年夏の夏の甲子園で、1学年上の中西聖輝（青山学院大−中日ドラフト1位）とのバッテリーで全国制覇した実績の持ち主です。青山学院大に進学後は1年春から正捕手を務め、そこから『戦国東都』と呼ばれる厳しいリーグ戦を全て優勝に導いてきた『優勝請負人』なのです」