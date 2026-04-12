アードベッグ・デー2026限定ボトル発表。甘さとスモークが際立つドラマチックな味わい
MHD モエ ヘネシー ディアジオは、アイラモルト「アードベッグ」より、2026年の祝祭「アードベッグ・デー」を象徴する限定ボトル『アードベッグ ドルチェ』を発表した。希望小売価格は19,800円。
アードベッグ ドルチェ
同商品は、シチリア島の甘美な酒精強化ワイン「マルサラドルチェ」の樽とバーボン樽の原酒をヴァッティングさせて誕生した。アプリコットやチョコレートを思わせる甘みと、ブランド特有の力強いスモーキーなピート香が共存するドラマチックな味わいが特徴。
2026年のテーマには、1960年代のイタリア映画を象徴する言葉にちなんだ「La Dolce Islay（ラ・ドルチェ・アイラ）」を掲げた。アイラ島の個性にイタリアの甘美な世界観を融合させた、新しいスタイルの提案となる。
同商品は、5月12日より公式ECサイト「アードベッグ コミッティーストア」および全国の酒類販売店にて順次販売を開始する。
アードベッグ ドルチェ
同商品は、シチリア島の甘美な酒精強化ワイン「マルサラドルチェ」の樽とバーボン樽の原酒をヴァッティングさせて誕生した。アプリコットやチョコレートを思わせる甘みと、ブランド特有の力強いスモーキーなピート香が共存するドラマチックな味わいが特徴。
2026年のテーマには、1960年代のイタリア映画を象徴する言葉にちなんだ「La Dolce Islay（ラ・ドルチェ・アイラ）」を掲げた。アイラ島の個性にイタリアの甘美な世界観を融合させた、新しいスタイルの提案となる。
同商品は、5月12日より公式ECサイト「アードベッグ コミッティーストア」および全国の酒類販売店にて順次販売を開始する。