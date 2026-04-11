■第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026（11日、熊本・えがお健康スタジアム）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

陸上の中長距離種目中心に行う“金栗記念陸上”。男子3000m障害の⽇本記録保持者の三浦龍司（24、SUBARU）が5000mで国内初戦レースに臨んだ。

男子5000mには三浦のほかに1万mの元日本記録保持者・塩尻和也（29、富士通）や吉居大和（24、トヨタ自動車）などが出場。タイムレースの4組目で登場した三浦は前半、前から5番目あたりで様子を伺う。先頭でレースを引っ張ったのは塩尻。2000mを通過すると外側から三浦がペースアップするも、外国勢がさらにスピードをあげた。

外国勢に食らいついたのは今年3月に早稲田大を卒業した山口智規（22、SGホールディングス）。一時はトップに立ったが、自己新となる13分16秒38で4位と粘った。優勝は13分14秒06をマークしたケニア出身のマル・イマニエル（25、トヨタ紡織）。三浦は終盤、後退し、13分45秒10で4組18着、全体の36位という結果に終わった。

【男子5000mタイムレース 結果】

1）マル・イマニエル（トヨタ紡織）13分14秒06

2）シトニック・キプロノ（黒崎播磨）13分14秒29

3）キムタイ・ヴィクター（埼玉医科大学G）13分15秒68

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4）山口智規（SGホールディングス）13分16秒38

13）吉居大和（トヨタ自動車）13分23秒92

27）塩尻和也（富士通）13分38秒21

36）三浦龍司（SUBARU）13分45秒10