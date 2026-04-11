今年1月にグラビアデビューするや熱視線を浴びまくっている加藤玲菜（かとう・れな）のデジタル写真集『日本一、ビキニが似合う19歳』が、「週プレ グラジャパ！」のマンスリーランキングで堂々の1位に！ そこで、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。

『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら、解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収録しきれなかった撮影裏話をお届けする。



デジタル写真集『日本一、ビキニが似合う19歳』（撮影：Takeo dec.）より





――1月に『ヤンマガ』、2月に『週プレ』と立て続けにグラビアを披露し、いずれも大きな話題を呼んでいますね。

加藤 自分でもビックリです。元々アイドル活動をしていたんですけど、当時からメンバーや周りの人たちに「スタイルいいんだから、グラビアやってみなよ」と言われていたんですよ。卒業を機に思い切って挑戦してみたら、想像以上の反響をいただけて。正直、まだ理解が追い付いていません。自分のことなのに他人事みたいな感覚です。当時、勧めてくれたコたちには「だから言ったじゃーん」って言われます（笑）。

――みなさん、今頃鼻が高いんでしょうね（笑）。加藤さん自身、グラビアに興味はあったんですか？

加藤 ありました。かわいい女のコを見るのは昔から好きなんです。アイドルさんやモデルさんが投稿しているグラビアのオフショットを見ては、「いつか私もこんなふうに撮ってもらいたいな」って、ずーっと思っていたんですよ。

――では待望の挑戦だったんですね。

加藤 あっ、でも実は、初グラビアに挑戦する前にグラビアのオーディションに参加していたんですけど、恥ずかしすぎて辞退しちゃったんです。それまでビキニなんて着たことなかったから、カメラテストで初めてスタッフさんの前で水着になったとき、顔が真っ赤になっちゃって......。そのあと新たにお話をいただき少し悩んだのですが、お母さんに相談したら「いいじゃん、やりなよ！」って、恥ずかしがる気持ちを吹き飛ばすくらい、強く背中を押してくれたんです。だからグラビアに挑戦できたのは、お母さんのおかげと言っても過言じゃないんです。

――お母さんが勇気を与えてくれたと。今回YouTubeの企画でデジタル写真集『日本一、ビキニが似合う19歳』について語っていただきましたが、その話ぶりを見ていると、スゴく撮影を楽しんでいる印象を受けました。

加藤 エヘヘ。おっしゃる通り、すっかり楽しんじゃってますね。しかも今回は、「グラジャパ！」のマンスリーランキングで1位にランクインして、それだけでもうれしいのに、動画の収録中にはトロフィーまでいただいちゃって。最高に幸せです。挑戦して良かったって思いました。



――今回のグラビアは"大人っぽい表情"を意識したと話されていましたね。

加藤 私、常に口角が上がっちゃうタイプなんですよ。それこそ『ヤンマガ』さんでの初グラビアを見返すと、緊張をごまかしたかったのか、ずーっとニコニコしていて。それはそれでいいかもしれないけど、週プレさんはもう少し大人の方がご覧になると思ったので、アンニュイな雰囲気を出せるよう頑張ってみたんです。大人っぽく見えてるといいな。

――4月5日の誕生日でちょうど20歳。自分のこと、大人だと思う？ まだ子どもだなと思う？

加藤 子どもだなって思います。っていうか、まだ大人になりたくない（笑）。と言いつつ、早く大人になって親孝行したい気持ちもあるんです。

――親孝行、というと？

加藤 前々から「20歳になったら一緒にお酒を飲みに行こうね」って約束していたので、それを叶えたいです。お母さん、すごくお酒が強いんですよ。逆にお父さんは全く飲めないタイプなので、自分がどっちなのかを早く確かめたい気持ちもあります（笑）。あと、お花をプレゼントしたいですね。私が小さい頃は、よくお庭で芝桜やチューリップを育てたり、お花屋さんで買ってきた花を活けたりしてたんです。最近はしばらくお花を買えていないと思うので、きっと喜んでくれるはず！

――いいですね。お母さんとは仲良しなんですか？

加藤 スゴく仲がいいですし、大好きです。私のやりたいことを何でも尊重してくれるんですよ。高校1年生までは地元の愛知県に住んでいたんですけど、アイドル活動のために東京を行き来するのが大変で。「上京したい！」とお願いしたら、「頑張ってきなさい！」と一人暮らしを後押ししてくれたんです。



――高校生から東京で一人暮らしをされていたんですね。スゴイ！

加藤 上京して1、2年は常にホームシックでした。お母さんが頻繁に面倒を見に来てくれたのですが、愛知に帰るたびに大泣き。「待って?！」って、別れ際に車を追いかけたりして（笑）。「自分で上京したいって言ったのに、何で泣くの？」「分からないけど、涙が出ちゃうの！」なんて話もしたなぁ......。今はもう大丈夫ですよ。たまにウルッとくることもあるけど。

――めちゃくちゃ甘えん坊じゃないですか（笑）。

加藤 お母さんのことは尊敬もしていて。今、看護学校に通いながら芸能活動をしているんですけど、それも保健師として働くお母さんの姿に憧れたのがきっかけなんです。私も資格だけは持っておきたいなって。実習は厳しいけど、おかげでハートが強くなった気がします。

――大変だろうけど頑張ってください！ ちなみに、芸能活動を始めたきっかけは何だったんですか？

加藤 先に芸能活動をしていた姉に憧れて、小学校5年生の頃にオーディションを受けに行ったのがきっかけです。そのときは、ファッション誌のモデルさんに憧れていました。レッスンを受けたり、ちょっとした撮影を経験したりするうちに、アイドルにも興味を持って。オーディションを受けて17歳でアイドルになり、本格的に活動が始まったという感じです。

――芸能活動もご家族がきっかけだったんですね。





デジタル写真集『日本一、ビキニが似合う19歳』（撮影：Takeo dec.）より



加藤 確かに！ グラビアは自分で選んだ道だったけど、それ以外はお母さんとお姉ちゃんの背中を追いかけて今があるような気がします。下に妹がいるんですけど、私に憧れてなのか、「私もグラビアやろっかなー」って、オーディションを受けてるみたいです（笑）。

――いつか姉妹で共演する日が来るかも......？ それにしても加藤さん、本当にニコニコが絶えないですね。落ち込んだり、悩んだりすることもあるんですか？

加藤 えー、ありますよ！ 将来についてはいつも悩んでいます。やりたいことが多すぎるんですよ。グラビアを頑張りたいのはもちろん、お芝居もやってみたいし、バラエティにも挑戦したい。リアクションには自信があるので、ドッキリにかけられるのが夢です。あと、またアイドル活動をやりたい気持ちもあるんですよね。

――好奇心旺盛ですね。

加藤 チャンスがあれば、何でもやってみたいと思っています。不安になることもあるけど、お母さんに相談してアドバイスをもらったら無敵になれるんですよ。基本的には当たって砕けろ精神です。イノシシ、突進！ みたいな。

――猪突猛進？

加藤 そう、それです（笑）。その分、失敗も多いのですが、寝たら忘れるタイプなので何も覚えていないです。だから、ポジティブさには自信があります！

――人当たりが良くて、前向きで。どこへ行っても活躍できそうな予感がします。お仕事に燃えているところかと思いますが、息抜きはどうされてるんですか？

加藤 YouTubeやTikTokでアイドルさんの映像を見ている時間は癒されますね。特に好きなのは、FRUITS ZIPPERさん。映像を見過ぎた結果、自然とダンスも踊れるようになりました。あと、こう見えてコーヒーが好きなんですよ。以前、カフェでアルバイトをしていたときにコーヒーの種類をいくつか覚えたこともあり、最近はカフェ巡りにもハマっています。コーヒーと一緒に硬めのプリンを注文するのが至福です。ウフフ、ちょっと大人っぽくないですか？





●加藤玲菜（かとう・れな）

2006年4月5日生まれ 愛知県出身

身長159cm B94 W61 H92

血液型＝O型

趣味＝アイドルの振り付けを完コピする

特技＝器械体操

○元アイドルグループ「LINKL PLANET」のメンバーで、現在看護学校に通う。

公式Instagram【@katorena0405】

公式X【@katorena0405】

公式TikTok【@katorena0405】



『日本一、ビキニが似合う19歳』 加藤玲菜 撮影／Takeo dec. 価格／1,650円（税込）





【写真】加藤玲菜の週プレ初登場グラビア

取材・文／とり 撮影／荻原大志