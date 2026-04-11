プロフィギュアスケーターでタレントの本田紗来さん（19）が自身のインスタグラムを更新。有名難関大学に入学したことを報告し、話題となっています。



【写真】大学生になったことを報告した本田紗来さん。入学したのは…

「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告し、華やかなスーツを着てピンクの花束を手に微笑む入学ショットを公開しました。またXでは、姉の望結さんとの2ショットもアップしています。入学式の会場には「明治大学 入学式」と書かれており、別の姉の真凜さんと同じ大学に進学したことを明かしました。



今年3月には明治大学付属八王子高等学校を卒業したことをインスタグラムで報告していた紗来さん。新たな大学生活を迎える紗来さんの投稿に、コメントでは「入学おめでとう」「一緒！嬉しい！」「まさかの大学生になってたとは」「時の流れ早すぎる…」「少し見ない内に、お姉さんにそっくり」「かわいい、キレイ」「めちゃ頭良いとこじゃない」「クラスメイトに本田紗来がいたら毎日休まず通学した」などの声が寄せられました。