2026年4月7日、「クレヨンしんちゃん」の実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」のシーズン2 第1話が公開され、中国のSNS・小紅書（RED）で話題になっている。

「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」は、日本の麦茶ブランド「やかんの麦茶」が国民的人気アニメ「クレヨンしんちゃん」とタッグを組んだ同アニメ初の実写化ショートムービー。昨年公開されたシーズン1（全7話）では、俳優・高橋文哉が演じる大人になった野原しんのすけ（25歳）を中心に野原一家の温かな日常が描かれ、大きな話題となっていた。

今月6日に公開されたシーズン2の第1話 「春日部にお引越しだゾ！」篇は、都内で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動を機に実家へ戻ることになり、引越し準備を進める場面から始まる。思い出の品を整理しながら、引越してきた当時を回想し、感慨に浸るしんのすけ。やがて迎えた当日、野原家が総出で迎えに訪れ、にぎやかな再会が描かれる。ラストには新キャラクターの風間くんも後ろ姿で登場する。

小紅書（RED）で同話が投稿されると、中国のネットユーザーからは「防衛隊メンバーも楽しみ！！」「ひろし、みさえ、ひまわりもアニメキャラ感あっていいね〜」「ちょっと待って、しんちゃんなんでこんなにかっこいいの（笑）」とのコメントが書き込まれた。

また、「人工知能（AI）かと思った」「シーズン2があるとは思わなかった！」「おお、まさかのシーズン2！。防衛隊も出てくるのかな？」「うわー！第2話はいつ公開されるんだろう。めっちゃ楽しみ！」 と驚きや期待の声も寄せられた。

さらに、「こんなに時間経っても、やっぱり『ま・ほー少女もえP』が好きなんだね」「ビジネス用のガラケーのケースの中にもえPのカード入れてるとか、風間お前ってやつは（笑）」「風間、相変わらずツンデレ気質だね。ガラケーの中にこっそりもえP入れてるし」と風間くんの登場に言及したコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）