西村博之が総合プロデューサーを務める次世代型フェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」の第1弾出演アーティスト全15組が発表されました。

夏前を彩るフェスとして、かなりツヨツヨなラインナップに大歓喜です。

（敬称略、50音順）

※各アーティスト出演日は後日発表

・AKB48

・SKE48

・私立恵比寿中学

・手羽先センセーション

・Toi Toi Toi

・なみだ色の消しごむ

・fav me

・FES☆TIVE

・WHITE SCORPION

・前橋ウィッチーズ

・MISS MERCY

・ラフ×ラフ

・Rain Tree

・log you

・わーすた

今後も追加発表が予定されているということで、更に期待大です！

アイドル×ネット文化の“次世代フェス”フード・体験コンテンツ・社会貢献も

「HERO SONIC 2026」は、2026年6月27日・28日の2日間、横浜赤レンガパークで開催される大型フェス。アイドルカルチャーを軸に、ネット文化やフード、社会貢献といった要素を融合させた“次世代型イベント”として展開されます。

会場では複数のライブステージが設けられるほか、ひろゆきとアイドルによるトーク企画も実施予定。ライブだけでなく、アイドルの皆さんの普段は見ることがない、さまざまな側面に触れることができそうで今から楽しみです。またイベントではフードエリアや体験型コンテンツも展開され、ライブ以外の楽しみ方も用意されます。

さらに、不要になったTシャツなどの衣類を回収し、リユース・寄付につなげる社会貢献企画も実施予定。来場者が参加することで自然と社会貢献につながる仕組みを目指します。

チケット先行抽選がスタート！！

チケットは4月10日19:00より先行抽選販売がスタート! プレミアチケットでは前方エリアでの観覧や専用休憩所の利用などの特典も。

https://event.tiget.net/herosonic2026

アイドル、ネット、フード、社会貢献と複数の要素を横断する「HERO SONIC 2026」。第1弾から幅広いラインナップが発表されたことで、今後の追加出演者や企画内容にも注目が集まりそう。

梅雨明けの会場でみんなで盛り上がろう！！

開催概要

・イベント名：UP-T presents HERO SONIC 2026

・日程：2026年6月27日（土）・28日（日）

・会場：横浜赤レンガパーク

・出演：AKB48、SKE48、私立恵比寿中学ほか（第1弾）

・総合プロデューサー：ひろゆき

・公式HP：https://event.tiget.net/herosonic2026

・公式X：https://x.com/HEROSONIC2026

(執筆者: 周二郎)