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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が「あなたが儲かる投資先」の見極め方を伝授！『【不動産投資】ボロ戸建てと中古アパートを徹底比較！結局おすすめの投資先はどれ？』

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木村氏は動画内で実際の投資事例を2件紹介し、千葉県のボロ戸建てと東京都近郊の中古アパートの収支を具体的に示した。どちらも高い利回りを実現できることを数字で証明しつつ、2件を合計した長期試算では資産規模が極めて大きくなる構造を解説している。



木村氏がまず強調するのは、「どちらが良いかではなく、あなたが儲かるのはどちらか」という視点だ。

年収・自己資金・リスク許容度といった投資家個人の状況によって最適な選択は異なる。そのため、「絶対にこれが正解」という答えは存在せず、自分の属性を客観的に把握した上で判断することが前提となる。

ボロ戸建て投資の最大の特徴は、安く「買うことができる」点にある。



木村氏は「安く売り出されている物件をそのまま買うのではなく、値下げ交渉によって大幅に購入価格を下げることが重要だ」と指摘する。リフォーム後は賃貸需要が強く、ファミリー層やペット飼育希望者など、戸建てを求める層は一定数存在する。供給が少ない分、再生物件として貸し出せば入居付けに優位性が生まれやすい。



一方で課題もある。設備の老朽化や部屋数の多さから、修繕費の予測が難しく、経験が浅い段階では想定外のコストが発生するリスクがある。修繕費を低く抑えるノウハウの習得が、収益性を左右する鍵となる。

中古アパート投資は、規模の大きな資産形成を可能にする点が最大のメリットだ。



ローン完済後には一定の広さの土地が手元に残り、土地の資産価値が高ければ売却時にも有利に働く。家賃収入のスケールも大きく、毎月のキャッシュフローを安定的に確保しやすい。ただし、建物の耐用年数の関係から融資が下りにくいケースが多く、金融機関の選択や交渉が重要な課題となる。



木村氏の結論は「どちらか一方を選ぶより、最終的には両方に取り組むことが資産形成を加速させる」という点に集約される。修繕経験は戸建てとアパートで共通して活かせるため、順序を問わず両方の経験を積むことが、より高利回りの案件発見や修繕コスト圧縮につながると語る。



自分の状況に応じた入口を選び、段階的にスキルと経験を積み上げていく――その戦略の全体像が、この動画には凝縮されている。