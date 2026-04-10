日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が７日、３時間スペシャルで放送された。「最強２世の親子参観」のコーナーでは、サッカー日本代表・森保一監督の３人の息子が登場した。

サッカー系ユーチューバーとして活動する長男・翔平さん、次男・圭悟さん、三男・陸さんで、それぞれサッカー歴はあり、長男は「Ｊ２でちょっと（やってました）」、次男は「オーストラリアで…」、三男は「アメリカで…」と明かした。

今の仕事について「ＹｏｕＴｕｂｅでサッカーやって配信してます」と軽快なトーク。父はサンフレッチェ広島で選手としてプレーし、引退後は監督を務めていたが「みんなサンフレッチェのユースとかでやってて」「（サッカーについて父は指導を）しなかったですね」などとまじめに話した。

ＳＮＳ上では「森保監督の息子たち揃ってイケメン どんなＤＮＡだよ男でも惚れそう」「真ん中に座ってる息子（※次男） 田中碧系の顔じゃない？」「３人の息子が三者三様でみんなイケメン」「森保監督の息子さん三人ともイケメンすぎるじゃないか」と驚きの声があがっていた。