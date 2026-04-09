神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中におもりが落下して5人が転落し3人が死亡した事故で、警察は先ほど3人の死因を明らかにしました。

この事故は7日、川崎市の「JFEスチール東日本製鉄所」で、解体工事中におもりが落下して男性作業員5人が転落し、小池湧さん（29）と千葉ケン志朗さん（19）、上山勝己さん（43）の3人が死亡し、1人の行方が分からなくなっているものです。

警察は9日、死亡した3人の司法解剖を行い、死因について、

▼小池さんは「頭蓋底骨折による出血」

▼千葉さんは「全身打撲による外傷性ショック」

▼上山さんが「脳幹部の損傷」

であることを明らかにしました。

3人は地上で発見されたということで、地上に落下した際に体に強い外力が加わったとみられ、警察は業務上過失致死傷の疑いも視野に捜査する方針です。

これまでの取材で、クレーンの先にあるおもりの上で複数の作業員が重機などを使ってコンクリートを削る作業をしていて、およそ100トン削ったあとに落下したとみられることがわかっています。

また、工事を請け負った会社などによりますと、現場には風速の計測器が設置されていて、風速10メートル以上が観測されれば作業の停止を知らせるアラームが鳴る仕組みでしたが、そのアラームが事故前には発動していなかったということです。