11月30日に開催されたJ１第37節で、ファジアーノ岡山が本拠地のJFE晴れの国スタジアムで浦和レッズと対戦した。今季のホーム最終戦で、岡山は序盤からゲームの主導権を握り、いくつかチャンスを作るもゴールを奪えない。するとスコアレスで迎えた72分、一瞬の隙を突かれて肥田野蓮治にネットを揺らされ、先制点を献上。その後、反撃に出たが最後まで得点は奪えず。０−１で敗れた。この一戦に腕章を巻いて先発し、フル出場を