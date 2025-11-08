＜TOTYOジャパンクラシック2日目◇7日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞20歳のルーキー・荒木優奈が「66」で回り、トータル8アンダーで初日の25位から7位に急浮上した。3打目をピンそば1.5メートルにつけた1番パー5のバーディでリズムをつかみ、3番は6メートル、5番は10メートルとパットも冴えわたった。7バーディを奪い、ボギーは17番の1つだけ。佐久間朱莉と並ぶ、この日のベストスコアに口調も滑ら