ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けた「スター・ウォーズ」関連コレクションが登場。

レガシーライトセーバーや記念ロゴ入りの限定デザイングッズなどが登場する「STAR WARS」と「THE MANDALORIAN AND GROGU」がラインナップされます！

ディズニーストア「スター・ウォーズ」コレクション「STAR WARS／THE MANDALORIAN AND GROGU」

発売日：2026年4月17日（金）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/star-wars/2026/

毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ「スター・ウォーズの日」

「スター・ウォーズの日」に先駆け、ディズニーストアに2種類の「スター・ウォーズ」コレクションが登場します。

「STAR WARS」コレクションからは、レガシーライトセーバーや記念ロゴ入りの限定デザイングッを展開。

さらに新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開に向けた「THE MANDALORIAN AND GROGU」コレクションもラインナップされます。

D-Madeからは「スター・ウォーズ」関連の新アートが登場するほか、ディズニーフラッグシップ東京では「スター・ウォーズの日」に合わせて様々な企画が開催される予定です☆

「STAR WARS」コレクション

発売日：2026年4月17日（金）

「スター・ウォーズ」作品の世界観やキャラクターの魅力を表現したグッズが豊富なラインナップで登場する「STAR WARS」コレクション。

「ダース・ベイダー」のマスクを模ったインパクト抜群なデザインのトートバッグは、黒光りするフェイスパーツや、アクセントにダークサイドの象徴である赤色を取り入れた、キャラクターらしさあふれるグッズです。

さらに、『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』後の、惑星に帰還したダース・モールをモチーフにしたフィギュアが登場。

また「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴが入った、ファンにはたまらない特別感のあるグッズが展開されます。

さらに「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」で展開されている「オビ＝ワン・ケノービ」のレガシーライトセーバーもラインナップ☆

スター・ウォーズ 長袖パーカー ブラック XL May the 4th 2026

価格：8,000円 (税込)

サイズ：チェスト 約104〜112cm

肩幅 約50cm／袖丈 約64.5cm／身丈 約73cm

※このサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

前後どちらにも“2026”の西暦入りロゴがプリントされた長袖パーカー。

胸元は「マンダロリアン」とロゴの組み合わせ。

背面は「マンダロリアン」「ボバ・フェット」「アソーカ・タノ」「グローグー」「ボ＝カターン・クライズ」のほか、ビークルや戦闘民族であるマンダロリアンのシンボルマークも落とし込んだデザインになっています。

スター・ウォーズ マンダロリアン ピンバッジ May the 4th 2026

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約縦4.5×横3.5×厚み0.4cm

孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」をデザインしたピンバッジ。

台紙とピンバッジに“2026”の西暦がデザインされた、2026年ならではのデザインになっています。

放射模様の背景プレートに、キャラクターとロゴのダイカットプレートを重ねたボリューム感のあるピンバッジです。

スター・ウォーズ グローグー ピンバッジ May the 4th 2026

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約縦4.5×横4×厚み0.4cm

フォースの力を秘めた子ども「グローグー」をデザインしたピンバッジ。

横に伸びた長い耳やかわいくポーズをとる姿がポイントです。

ぱっちりとした大きな瞳がとってもキュート☆

スター・ウォーズ アソーカ・タノ ピンバッジ May the 4th 2026

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約縦4.5×横3.5×厚み0.4cm

元ジェダイ・ナイト「アソーカ・タノ」をデザインしたピンバッジ。

きりりとした表情でこちらをじっと見つめる姿が印象的です。

コレクションとしてはもちろん、バッグなどのデコレーションにもおすすめです。

スター・ウォーズ トートバッグ May the 4th 2026

価格：2,800円 (税込)

サイズ：約縦41.5×横42×厚み1.5cm

“2026”の西暦が入ったロゴプリントトート。

黒の無地にキャラクターらしい配色のプリントが際立ちます。

テーマパークではもちろん、日常で楽しめるデザインがポイントです。

「THE MANDALORIAN AND GROGU」コレクション

新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を前に、「マンダロリアン」や「グローグー」をモチーフにしたコレクションが登場。

銀色に輝くベスカーアーマーをモチーフに、鏡面のように反射する表面仕上げで重厚感たっぷりな「マンダロリアン」のボイスチェンジ機能付きヘルメットがラインナップされます。

さらに並べて作品の世界観を楽しめるフィギュアや、「グローグー」のうるんだ瞳がチャーミングな肩のりぬいぐるみを展開。

ぬいぐるみは声を立てて笑ったりするキュートな仕掛け付きです。

また、お子さんはもちろん大人のコレクションにもおすすめなトーキングアクションフィギュアは、それぞれ動かすことができ、作中シーンを再現して楽しむことができます。

スター・ウォーズ グローグー ぬいぐるみ 肩のり トーキング THE MANDALORIAN AND GROGU

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約高さ14×幅15.5×奥行き9.5cm

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』にも登場する「グローグー」をデザインした、おしゃべりできる肩のりぬいぐるみ。

キャラクターのおしり部分にマグネットが内蔵されており、付属のプレートを使って洋服を挟むとピタッとくっつく仕様になっています。

さらに、電源ユニットをONにした状態で「グローグー」の頭に触れると、声を立てて笑ったりするキュートな仕掛け付きです。

スター・ウォーズ Klang トーキングアクションフィギュア THE MANDALORIAN AND GROGU

価格：8,800円 (税込)

サイズ：約高さ27.5×幅19×奥行き13.5cm

修理職人のアンゼラ人「Klang」のトーキングアクションフィギュア。

背中側にあるスイッチをオンにして、胸の位置にあるボタンを押すと、首を振りながら目と口が動き、7通りの英語のフレーズが流れます。

肩や手首など6ヶ所を動かすことができる、作中のシーンを再現して楽しめるフィギュアです。

スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー フィギュアセット THE MANDALORIAN AND GROGU

価格：6,000円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ28×幅27.5×奥行き10.2cm

・インペリアル･レムナント･スノートルーパー 約高さ10cm

・アンゼラ人 約高さ5.8cm

・マンダロリアン&グローグー 約高さ10cm

・ゼブ･オレリオス 約高さ11cm

・Embo 約高さ11cm

・ストームトルーパー 約高さ10cm

・ロッタ･ザ･ハットレット 約高さ10cm

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するキャラクターのフィギュアセット。

肩に「グローグー」をのせた「マンダロリアン」や「ストームトルーパー」をはじめ、修理職人のアンゼラ人たちや「Embo」「ロッタ・ザ・ハットレット」「ゼブ・オレリオス」「インペリアル・レムナント・スノートルーパー」の7体が揃うスペシャルなセットになっています。

今にも動き出しそうなほど繊細につくられたポージング、アーマーの質感などディテールに思わずくぎ付けになってしまうセットです！

スター・ウォーズ BDXドロイド フィギュアセット Droid Factory THE MANDALORIAN AND GROGU

価格：6,000円 (税込)

サイズ：(各)約高さ5.8×幅2.3×奥行き2.5cm

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』にも登場する「BDXドロイド」のフィギュアセット。

「BDXドロイド」は「スター・ウォーズ」シリーズに度々登場する、ユニークな歩き方が特徴の、二足歩行のロボットです。

手のひらにすっぽり納まる小さなフィギュアの「BDXドロイド」は、頭のアンテナや丸い目、長い首が愛嬌満点☆

D-Madeから「スター・ウォーズ」関連の新アートが登場

画像掲載グッズ・価格：

・パーカー 7,000円(税込)

・トートバッグ 4,290円(税込)

・Tシャツ 4,400円(税込)

欲しいグッズを自分でデザインできるオーダーメイドシリーズ「D-Made」

D-Madeから、「スター・ウォーズ」関連の新アートや、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のアートなどが登場します。

※ディズニーフラッグシップ東京 D-Madeのラボとディズニー公式オンラインストアでは取り扱い商品が異なります

“あいこ”じゃんけん「お楽しみ限定」カードが登場！ディズニーフラッグシップ東京では『スター・ウォーズ』クイズ大会を実施

ディズニーストア“あいこ”じゃんけんの「お楽しみ限定カード」が登場します。

また、ディズニーフラッグシップ東京では『スター・ウォーズ』にちなんだオリジナルクイズを出題するクイズ大会が実施されるほか、『スター・ウォーズ』の特別装飾も実施される予定です。

ディズニーストア“あいこ”じゃんけん

『スター・ウォーズ』デザインの「お楽しみ限定カード」がディズニーフラッグシップ東京とオンラインストアで登場。

ディズニーフラッグシップ東京では2種類のカードが用意されます。

クイズ大会

『スター・ウォーズ』にちなんだオリジナルクイズを出題するクイズ大会を実施。

参加にはディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となります。

※内容は都合により中止、または変更になる場合があります

レガシーライトセーバーや記念ロゴの限定グッズに加え、新作映画公開に向けたグッズも多数ラインナップ。

2026年4月17日より順次、ディズニーストア3店舗限定で販売される「スター・ウォーズ」コレクションの紹介でした☆

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