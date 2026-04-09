【ひらがなクイズ】ヒントは切実な願いや頼みごと！ 共通する「ひらがな2文字」を当ててみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
短い言葉ほど、一部分が隠されると「あれ、なんだっけ？」と盲点になりやすいものです。今回は、誰かにお願いをする時や、状態を変えるときの動作を表す言葉を集めました。頭を柔らかくして、日常の会話シーンを思い浮かべながら、制限時間1分以内のクリアを目指してください！
たす□□
あ□□
わ□□
ヒント：ピンチのときの叫び声や、窓やドアを動かす動作、そしてお菓子などを山分けするときの言い方を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けて」を入れると、次のようになります。
たすけて（助けて）
あけて（開けて・空けて）
わけて（分けて）
どれも正しい日本語になりますね。単語を音の塊（リズム）として捉え、口に出してみることで、脳の言語領域が刺激され、答えにたどり着きやすくなります。普段から「この言葉、別の漢字だとどう書くかな？」と想像を広げることで、語彙のネットワークはさらに強固になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
短い言葉ほど、一部分が隠されると「あれ、なんだっけ？」と盲点になりやすいものです。今回は、誰かにお願いをする時や、状態を変えるときの動作を表す言葉を集めました。頭を柔らかくして、日常の会話シーンを思い浮かべながら、制限時間1分以内のクリアを目指してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あ□□
わ□□
ヒント：ピンチのときの叫び声や、窓やドアを動かす動作、そしてお菓子などを山分けするときの言い方を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：けて正解は「けて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けて」を入れると、次のようになります。
たすけて（助けて）
あけて（開けて・空けて）
わけて（分けて）
どれも正しい日本語になりますね。単語を音の塊（リズム）として捉え、口に出してみることで、脳の言語領域が刺激され、答えにたどり着きやすくなります。普段から「この言葉、別の漢字だとどう書くかな？」と想像を広げることで、語彙のネットワークはさらに強固になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)