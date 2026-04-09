13歳少年と12歳少女も関与か…春休みの中高生が狙われた名古屋の連続強盗 名東区の事件で16歳少年を逮捕
名古屋市名東区で今月3日、男子中学生を脅して現金を奪おうとしたとして、16歳の少年が逮捕されました。市内で連続していた強盗事件にも、関与しているとみられます。
少年：
「目が合ったけど何か用？」
今月3日、名東区のイオン名古屋東店でこう声をかけられたのは、13歳の男子中学生です。
少年：
「少年に財布持ってる？持ってるなら出せよ」
知人2人と共にナイフのようなもので脅し現金を奪おうとしたとして、9日に逮捕されたのは、16歳の自称アルバイトの少年でした。
同じ日、イオン名古屋東店から徒歩で5分ほどの公園でも、男子中学生4人が刃物のようなもので脅され、現金およそ3万円などを奪われる事件が発生。
今月5日には、イオンモールナゴヤドーム前店と大曽根駅近くの駐輪場でも、中学生らがスタンガンのような道具などで脅され現金を奪われる事件が、わずか20分ほどの間にたて続けに発生。
さらに同じ日、千種区のアピタ千代田橋店近くの路上でも、男子高校生がカバンを奪われそうになるなど、春休み中の中高生が被害に遭う強盗事件が未遂も含めて名古屋で相次いでいました。
手口が似ていることなどから、警察は少年(16)がいずれの事件にも関与しているとみて捜査。さらに13歳の少年と12歳の少女も犯行に関わっているとみて、話を聴いているということです。