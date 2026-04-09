3月23日から行方不明になっている、京都・南丹市立園部小学校6年生の安達結希くん（11）。京都府警はこれまで、消防団も合わせてのべ1000人以上を捜索に投入し行方を追っているが、いまだに発見に至っていない。在阪の大手社会部記者が語る。

【写真を見る】ヘッドライトをつけた捜査員が駆け込んだ「細い一本道の深部」。行き止まりの奥に、パトカーがバックで入って行った

「結希くんは3月23日の午前8時頃、父親に学校の駐車場まで車で送り届けられたのを最後に、行方がわからなくなりました。これまで公表されている唯一の手がかりは、3月29日に学校から約3キロ離れた山中で親族が見つけた、結希くんのランリュックのみです。

4月7日には、これまでの捜索エリアから一転して、結希くんの自宅に近い山間の別荘地周辺に規制線を張り、約60人規模で捜索しました。『事態が動いたのでは』とメディア各社が駆けつけましたが、現状手がかりが見つかったとは伝えられていません」

4月8日には園部小学校の始業式があったが、いまだに結希くんは行方不明のままだ。その翌日となる4月9日午後、新たな展開があった。小学校から車で約8.5キロほどの県道沿いにある竹林付近に規制線が張られ、捜査員が捜索を始めたのだ。

場所は園部町・南八田にある公民館付近。公民館の駐車場には3台の警察車両が停まり、捜索用の棒を手にした捜査員が慌ただしく出入りしていた。規制線は府道から一本入った小道に張られている。規制線の奥には何があるのか。この地域に住む近隣住民が語る。

「規制線の奥は軽の車両が通れるかどうかくらいの狭い一本道で、国道をくぐってしばらく進むと薄暗い森の中に入っていって、すぐ行き止まりなんです。

この辺りは世帯数も少ないので、住んでいる人はみんな知り合いだけど、子供がこのあたりで遊んでいるところは、私はほとんど見たことがない」

捜査員は、山中で行き止まりになる細い一本道の深部を捜索している。捜査員はヘッドライトを頭に巻いており、深部はかなり暗そうだ。前出・社会部記者の話。

「この公民館は結希くんの自宅から小学校までの中間地点に当たり、一般的に車で学校に行こうとすれば通る府道沿いにあります。これまで調べていなかった場所に、これだけピンポイントに規制線を張って捜索しているのは、何か手がかりがあったからなのか……」

17時過ぎには小道入口の規制線が取れ、より深部に規制線が張り直された。パトカーがバックで深部に入り込んでいくなど、捜査は進展していると見られる。

一刻も早く、結希くんの無事が確認されるのを祈るのみだ。

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