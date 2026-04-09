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「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【夫69、妻63歳】いつか別れの時が…お互いの不安を話し合ってみた」を公開した。妻の「あなたが急に亡くなったらどうしようかなって思った」という率直な問いかけから、夫婦のどちらかが先に旅立った後に訪れる“一人の世界”への不安と向き合い方を語り合った。



動画の冒頭、妻はケンカをしている最中にふと夫の死を想像し、不安に駆られたと明かす。12歳の時に父親を突然亡くした経験を持つ妻は、昔、夫に「私より先に死ぬと思うからあなたと結婚するのは嫌です」と伝えた際、夫が「僕は死なない」と答えたエピソードを披露し、当時の適当な返事に笑い合った。



話題は、一人になった時の現実的な不安へと移る。妻は、家計管理やパソコンのトラブル対応などを夫に頼りきっているため、「いなくなったら困るなってすごく思うの」と吐露。対する夫は「食事関係」に不安があると語る。妻は、果物とおにぎりばかりの食生活になるのではないかと心配し、「伴侶をなくしてセルフネグレクトになっちゃう人も多い」と危機感をにじませた。



終盤では、残された側の精神的なケアについても議論を深める。若松英輔氏の著書『悲しみの秘義』の一節を読み上げ、「悲しみがあるから生きていられる」という死生観を共有。グリーフケアの重要性や、今から一人で行動することに慣れておく必要性を語り合った。



もし夫が先に亡くなった場合について、夫が「近くに来てピーマンを15分洗う姿を見せてほしい」と冗談を飛ばすと、妻も笑って応じるなど、終始ユーモアを交えながらも互いを深く思いやる姿が印象的だ。いつか訪れる別れの時を見据えつつ、今ある夫婦の絆を改めて確かめ合う温かい対談となっている。