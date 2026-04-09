M!LK曽野舜太＆吉田仁人「サンリオキャラクター大賞」開幕イベント登場 推しキャラと対面で悶絶
【モデルプレス＝2026/04/09】M!LKの曽野舜太と吉田仁人が4月9日、都内にて行われた「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席した。
【写真】話題沸騰のアイドル、サンリオとコラボダンス
この日、2人はメンバーカラーの衣装に、推しキャラのマスコットを付けて登場。クロミが推しキャラだという曽野は音楽番組でクロミに会ったときに「小悪魔的な可愛さ」に惹かれたという。吉田は「前提としてサンリオキャラクターかなり好きです」としつつ、推しキャラにシナモロールを挙げ「お茶目な一面があるんです。見ていて癒される」と笑顔を浮かべた。
その後、ハローキティとクロミがステージに登場。曽野は、推しキャラとの再会に「えぇ可愛い！」と悶絶しながら、「歌番組であったときからずっと会いたかったんだよ〜」と喜び「クロミが可愛すぎて滅！」と話題の滅ポーズを披露。「写真撮っておいください！」と報道陣に呼びかけていた。
さらに、昨年上位3位のポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコも登場。シナモロールの登場に吉田は「勘弁してほしいですね。可愛すぎますね、うふふ」とあまりの可愛さににやけがとまらない様子だった。
また、新生活に不安を感じている人に送る“決めエール”という企画にチャレンジする場面も。曽野とポチャッコは、黄色のポンポンを両手に持ち「フレーフレー舜太！フレーフレーポチャッコ、フレーフレーみんなイエーイ！」とキュートにエールを送った。「すごく良かったんじゃないですか！」という吉田に、曽野は「頑張れ仁ちゃんも！」とエールを送り、吉田は「ありがとう！」と満面の笑み。そんな吉田はシナモロールとポムポムプリンとともに「初対面の緊張を和らげる“決めエール”」にチャレンジ。「まずはゆっくり深呼吸（ポムポムプリン）」「にっこり笑顔で話しかけてみたら〜？（吉田）」「せーのイイじゃん！」と密着して決めポーズを披露していた。
第41回目を迎える人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。スマイリングオベーションはスタンディングオベーションから着想を得た造語である。なお、投票は2026年4月9〜5月24日まで開催され、6月28日に結果発表が行われる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】話題沸騰のアイドル、サンリオとコラボダンス
◆曽野舜太＆吉田仁人、推しキャラ発表
この日、2人はメンバーカラーの衣装に、推しキャラのマスコットを付けて登場。クロミが推しキャラだという曽野は音楽番組でクロミに会ったときに「小悪魔的な可愛さ」に惹かれたという。吉田は「前提としてサンリオキャラクターかなり好きです」としつつ、推しキャラにシナモロールを挙げ「お茶目な一面があるんです。見ていて癒される」と笑顔を浮かべた。
さらに、昨年上位3位のポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコも登場。シナモロールの登場に吉田は「勘弁してほしいですね。可愛すぎますね、うふふ」とあまりの可愛さににやけがとまらない様子だった。
◆曽野舜太＆吉田仁人がエール
また、新生活に不安を感じている人に送る“決めエール”という企画にチャレンジする場面も。曽野とポチャッコは、黄色のポンポンを両手に持ち「フレーフレー舜太！フレーフレーポチャッコ、フレーフレーみんなイエーイ！」とキュートにエールを送った。「すごく良かったんじゃないですか！」という吉田に、曽野は「頑張れ仁ちゃんも！」とエールを送り、吉田は「ありがとう！」と満面の笑み。そんな吉田はシナモロールとポムポムプリンとともに「初対面の緊張を和らげる“決めエール”」にチャレンジ。「まずはゆっくり深呼吸（ポムポムプリン）」「にっこり笑顔で話しかけてみたら〜？（吉田）」「せーのイイじゃん！」と密着して決めポーズを披露していた。
◆「2026年サンリオキャラクター大賞」
第41回目を迎える人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。スマイリングオベーションはスタンディングオベーションから着想を得た造語である。なお、投票は2026年4月9〜5月24日まで開催され、6月28日に結果発表が行われる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】