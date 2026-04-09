嵐、5人動画でメッセージ インスタ投稿でラスト公演“生配信”を報告
5人組グループ・嵐がきょう9日、インスタグラムを更新。5人そろった動画でラストツアー最終公演の生配信を伝えた。
【写真】「嵐です！」5人そろって動画メッセージ
動画の冒頭で、5人で「嵐です！」とあいさつ。相葉雅紀が「本日はですね、現在開催中の『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の配信についてのお知らせがあります」と伝えた。
続いて櫻井翔が、「『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』、5月31日日曜日、夕方6時から、東京ドーム公演にて、生配信決定いたしました！」と報告。5人は「わー！」「ありがとうございます！」と拍手で喜んだ。
松本潤が「すでにファンクラブのみなさまには先行でご案内してますが、チケットの販売は4月の30日より開始予定でございます」。二宮和也が「また、生配信の詳細は特設サイトでご案内しておりますので、ご確認ください」と説明。
最後に大野智が「ぜひ、たくさんの方に観ていただきたいと思います！」と伝え、「以上」と合図をすると、5人そろって「嵐でしたー！」と手を振って締めくくった。
ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演が、生配信される。きのう8日、FAMILY CLUB onlineなどを通じて発表された。午後6時から同サイトで生配信を実施し、開演前の午後3時からは特別映像の配信を予定している。
また、特設サイトでは「嵐ファンクラブ会員限定視聴チケットをご購入いただいた方は、購入特典として「We are ARASHI」オリジナル銀テープをファンクラブご登録住所へお届けいたします！」と告知。「ご購入いただいた会員の皆さまへ順次、発送準備を進めてまいりますが、お届けにはお時間をいただきますことあらかじめご了承ください。詳細が決まり次第、お知らせいたします」とアナウンスしている。
嵐は同日をもって活動を終了。その最後の日に、これまで歩んできたファンの手元に残り続ける贈り物を届ける形となる。
見逃し配信期間は、準備でき次第6月15日午後11時59分まで。視聴チケット販売期間は、嵐ファンクラブ会員限定チケットとして4月10日から6月15日午後10時までで3900円（税込）、ファミリークラブ会員限定チケットとして4月17日から6月15日午後10時までで4500円（税込）、一般チケットとして4月30日から6月15日午後10時まで6000円（税込）で販売される。
【写真】「嵐です！」5人そろって動画メッセージ
動画の冒頭で、5人で「嵐です！」とあいさつ。相葉雅紀が「本日はですね、現在開催中の『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の配信についてのお知らせがあります」と伝えた。
続いて櫻井翔が、「『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』、5月31日日曜日、夕方6時から、東京ドーム公演にて、生配信決定いたしました！」と報告。5人は「わー！」「ありがとうございます！」と拍手で喜んだ。
最後に大野智が「ぜひ、たくさんの方に観ていただきたいと思います！」と伝え、「以上」と合図をすると、5人そろって「嵐でしたー！」と手を振って締めくくった。
ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演が、生配信される。きのう8日、FAMILY CLUB onlineなどを通じて発表された。午後6時から同サイトで生配信を実施し、開演前の午後3時からは特別映像の配信を予定している。
また、特設サイトでは「嵐ファンクラブ会員限定視聴チケットをご購入いただいた方は、購入特典として「We are ARASHI」オリジナル銀テープをファンクラブご登録住所へお届けいたします！」と告知。「ご購入いただいた会員の皆さまへ順次、発送準備を進めてまいりますが、お届けにはお時間をいただきますことあらかじめご了承ください。詳細が決まり次第、お知らせいたします」とアナウンスしている。
嵐は同日をもって活動を終了。その最後の日に、これまで歩んできたファンの手元に残り続ける贈り物を届ける形となる。
見逃し配信期間は、準備でき次第6月15日午後11時59分まで。視聴チケット販売期間は、嵐ファンクラブ会員限定チケットとして4月10日から6月15日午後10時までで3900円（税込）、ファミリークラブ会員限定チケットとして4月17日から6月15日午後10時までで4500円（税込）、一般チケットとして4月30日から6月15日午後10時まで6000円（税込）で販売される。