「直感的に読めない」読むのが難しい“鹿児島県の駅”ランキング！ 2位「帖佐」を大差で抑えた1位は？
日常ではあまり見かけない漢字や読みが使われている鹿児島県の駅名。漢字からは想像しにくい読み方に驚くこともあります。
All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う鹿児島県の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
駅のある姶良市は、文化史跡や豊かな自然など、ノスタルジックな街並みが魅力。有機野菜産業は県トップクラスで、「有機農業のまち」としても知られています。
回答者からは「和風って感じがするけど、まったく理解できないから」（20代女性／広島県）、「知らないと読めないから」（40代男性／東京都）、「画数の少ない簡単そうな漢字でも読みにくいと思うからです」（30代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
田園の広がるのどかな場所で、周辺には景勝地として知られる瀬平公園や、サーファーに人気の前原海岸があります。また、全国屈指のお茶の生産量を誇り、頴娃茶が有名です。
回答コメントでは「頴も娃も普段使わない漢字だから」（50代女性／埼玉県）、「えいと読めなかったです。どうやったらそう読めるのか分からないので選出しました」（20代女性／新潟県）、「漢字と読みが結びつかず直感的に読めないからです」（40代男性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う鹿児島県の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：帖佐（ちょうさ）／40票2位にランクインしたのは、帖佐（ちょうさ）です。姶良（あいら）市にある日豊本線の駅で、周辺は景観整備や歩きやすい道づくりなどが進められています。
回答者からは「和風って感じがするけど、まったく理解できないから」（20代女性／広島県）、「知らないと読めないから」（40代男性／東京都）、「画数の少ない簡単そうな漢字でも読みにくいと思うからです」（30代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
1位：頴娃（えい）／126票1位にランクインしたのは、頴娃（えい）です。指宿枕崎線の駅で、頴娃町郡にある無人駅。錦江湾に沿って海岸線を進むルートで、車窓から見える風光明媚な景色が特徴です。
田園の広がるのどかな場所で、周辺には景勝地として知られる瀬平公園や、サーファーに人気の前原海岸があります。また、全国屈指のお茶の生産量を誇り、頴娃茶が有名です。
回答コメントでは「頴も娃も普段使わない漢字だから」（50代女性／埼玉県）、「えいと読めなかったです。どうやったらそう読めるのか分からないので選出しました」（20代女性／新潟県）、「漢字と読みが結びつかず直感的に読めないからです」（40代男性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)