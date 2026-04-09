【真剣交際】元AKB48永尾まりや＆白鳥大珠、恋人関係の近況公開「結構デレデレで良き」「ご馳走様です」
格闘家の白鳥大珠（30）が、9日までに自身のインスタグラムを更新し、交際中の元AKB48でモデル・俳優の永尾まりや（32）との浅草デートを公開した。
【動画】大珠デレデレ！永尾まりやとの浅草デートを公開
大珠は「デート中いきなり無茶振りされた」とコメントし、ハッシュタグには「#白鳥大珠」「#永尾まりや」「#浅草」「#ラブキン」「#デート」と添えた。投稿された動画では、2人が腕を組んで歩く様子や、食べ歩きを楽しむ姿など、自然体のデート風景が映し出されている。
雷門の前での記念撮影や、永尾が白鳥の腕に寄り添う場面もあり、終始リラックスした雰囲気の中での“ラブラブ”ぶりを披露した。
この投稿にフォロワーからは「お似合いのカップル」「まりやちゃんも結構デレデレで良き」「お似合いの推しカップル 末永くお幸せに」「大珠君とまりやちゃんが結婚してくれる事を願ってます」「早く結婚してほしい」「デート楽しそ 癒される ご馳走様です」などのコメントが寄せられている。
2人は、ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』での共演をきっかけに距離を縮め、真剣交際へと発展。その後、それぞれのインスタグラムを通じて交際を公表し、「私にとって大切な存在に出会うことができました」「これからはお互いに仕事にも全力で向き合いながら、2人のペースで歩んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。
【動画】大珠デレデレ！永尾まりやとの浅草デートを公開
大珠は「デート中いきなり無茶振りされた」とコメントし、ハッシュタグには「#白鳥大珠」「#永尾まりや」「#浅草」「#ラブキン」「#デート」と添えた。投稿された動画では、2人が腕を組んで歩く様子や、食べ歩きを楽しむ姿など、自然体のデート風景が映し出されている。
この投稿にフォロワーからは「お似合いのカップル」「まりやちゃんも結構デレデレで良き」「お似合いの推しカップル 末永くお幸せに」「大珠君とまりやちゃんが結婚してくれる事を願ってます」「早く結婚してほしい」「デート楽しそ 癒される ご馳走様です」などのコメントが寄せられている。
2人は、ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』での共演をきっかけに距離を縮め、真剣交際へと発展。その後、それぞれのインスタグラムを通じて交際を公表し、「私にとって大切な存在に出会うことができました」「これからはお互いに仕事にも全力で向き合いながら、2人のペースで歩んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。