『今夜、秘密のキッチンで』今夜スタート “恋愛”×“料理”がテーマの大人のファンタジック・ラブストーリー
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）が今夜スタート。“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリーが開幕する。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第1話 高杉真宙がイタリアンシェフ役
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南晴夏が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■第1話あらすじ
あゆみは、国内外で人気のレストランを展開する坪倉グループの社長・渉（中村俊介）と結婚して1年。先妻の娘・陽菜（吉田萌果）と3人で幸せに暮らしている…はずだった。夜のアイランドキッチンには、温かい料理も、家族の笑い声もない。あゆみはひとり、パントリーからブランデーを取り出し、ひと息に飲み干す。
ダイニングでの朝。陽菜はあゆみの挨拶に返事もしない。渉は味噌汁を飲むと不満をぶつけ、掃除も行き届いていないとあゆみを非難する。「専業主婦なら家事は完璧にやってくれよ」。その言葉にあゆみはただ、謝るしかない。
あゆみが家事をこなしていると、女優だった頃の先輩・白石凛子（松田陽子）から電話がかかってくる。坪倉グループが協賛するイベントのMCをやってくれないかというのだ。今さら表舞台に立てるわけがないという思いで電話を切るあゆみ。午後、陽菜を迎えに行った小学校では保護者たちが塾の話をしている。「さすが坪倉グループの奥様」。お世辞に作り笑顔を返すあゆみ。
帰宅して陽菜の好きなコロッケを作っていると、義母の京子（筒井真理子）が勝手に入ってきて、渉の好きなサルティンボッカを作るよう高級な豚肉を渡す。陽菜のピアノの稽古に対して厳しい声をかける京子に「もう少し遊ばせても」とあゆみが口を出すと、京子は「まずはあなたも跡取りの男の子を産んでちょうだい」と吐き捨て、去って行く。
気持ちを切り替え、作ったことのないサルティンボッカの調理をはじめるあゆみだったが…帰宅した渉に料理を出すと、彼は一口食べるなりフォークを置いて激昂した。「なんだこの料理は！ 役に立たないなら、君の存在価値はない！」。非情な言葉を浴び、立ち尽くすあゆみ--。
寂しさと悲しみで、あゆみは今夜もキッチンでブランデーをマグカップに注ぐ。キッチンだけが安心できる場所だ。次第に酔いが回り、床に倒れ込んでしまうあゆみ。するとぼんやりした視界の先に、コックコートを着た見知らぬ男（高杉）が現れる。「大丈夫ですか!?」。意識が遠のいていく中、救急車のサイレンが鳴り響く…。夜のキッチンという『秘密の空間』で出会った2人。まだ誰も味わったことのない、不思議な恋が始まる。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第1話 高杉真宙がイタリアンシェフ役
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南晴夏が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
あゆみは、国内外で人気のレストランを展開する坪倉グループの社長・渉（中村俊介）と結婚して1年。先妻の娘・陽菜（吉田萌果）と3人で幸せに暮らしている…はずだった。夜のアイランドキッチンには、温かい料理も、家族の笑い声もない。あゆみはひとり、パントリーからブランデーを取り出し、ひと息に飲み干す。
ダイニングでの朝。陽菜はあゆみの挨拶に返事もしない。渉は味噌汁を飲むと不満をぶつけ、掃除も行き届いていないとあゆみを非難する。「専業主婦なら家事は完璧にやってくれよ」。その言葉にあゆみはただ、謝るしかない。
あゆみが家事をこなしていると、女優だった頃の先輩・白石凛子（松田陽子）から電話がかかってくる。坪倉グループが協賛するイベントのMCをやってくれないかというのだ。今さら表舞台に立てるわけがないという思いで電話を切るあゆみ。午後、陽菜を迎えに行った小学校では保護者たちが塾の話をしている。「さすが坪倉グループの奥様」。お世辞に作り笑顔を返すあゆみ。
帰宅して陽菜の好きなコロッケを作っていると、義母の京子（筒井真理子）が勝手に入ってきて、渉の好きなサルティンボッカを作るよう高級な豚肉を渡す。陽菜のピアノの稽古に対して厳しい声をかける京子に「もう少し遊ばせても」とあゆみが口を出すと、京子は「まずはあなたも跡取りの男の子を産んでちょうだい」と吐き捨て、去って行く。
気持ちを切り替え、作ったことのないサルティンボッカの調理をはじめるあゆみだったが…帰宅した渉に料理を出すと、彼は一口食べるなりフォークを置いて激昂した。「なんだこの料理は！ 役に立たないなら、君の存在価値はない！」。非情な言葉を浴び、立ち尽くすあゆみ--。
寂しさと悲しみで、あゆみは今夜もキッチンでブランデーをマグカップに注ぐ。キッチンだけが安心できる場所だ。次第に酔いが回り、床に倒れ込んでしまうあゆみ。するとぼんやりした視界の先に、コックコートを着た見知らぬ男（高杉）が現れる。「大丈夫ですか!?」。意識が遠のいていく中、救急車のサイレンが鳴り響く…。夜のキッチンという『秘密の空間』で出会った2人。まだ誰も味わったことのない、不思議な恋が始まる。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。