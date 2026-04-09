◆忙しい人が資産を増やす驚きの法則

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

胸に刺さった「ベテラン投資家からの問いかけ」

ある日、ベテラン投資家・シゲルさんからこんな言葉を投げかけられました。

「ワシは1日のすべてを、株式投資に使ってる。君にそれができるんか？」

私は苦笑しながら、こう答えました。

「仕事もあるし、家族もあるので……正直、難しいかもしれませんね」

そう答えながらも、私の胸の奥には小さなトゲのようなものが刺さった気がしました。自分にはそこまで何かに打ち込んだ経験があっただろうか。仕事、家庭、子育て─いつも目の前のことに追われるだけで、それだけ夢中になれる何かを見つけようなんて、考えたことすらなかったからです。

このエピソードは、個人投資家が「自分と投資との関わり方」を見つめ直すための、非常に重要な気づきを与えてくれます。

投資に費やす時間と「正解」は人それぞれ

1日のすべてを相場に捧げ、膨大な企業の決算書を読み込み、株価チャートに張り付く。それは確かに一つの究極の投資スタイルであり、圧倒的な知識と経験を生み出すでしょう。しかし、ほとんどの人はそんなスタイルを真似できるわけではありませんし、真似する必要もありません。

多くの個人投資家は、日々の仕事や家事をしながら、将来の資産形成のために投資をしています。相場に張り付くことができないからといって、投資の世界で勝てないわけでは決してありません。大切なのは、専業投資家と自分を比べることではなく、自分の生活環境に合った投資スタイルを確立することです。

情熱の「長さ」ではなく「質」を高める

一方で、先ほどのベテラン投資家の言葉にハッとさせられたのには理由があります。それは「何かに本気で打ち込む情熱」に対する羨望であり、自分への問いかけです。

私たちは、日々の忙しさを言い訳にして、投資に対する学びを疎かにしてはいないでしょうか。1日中パソコンの画面を見つめることはできなくても、「なぜこの銘柄を買うのか」「自分の投資ルールは守れているか」と、限られた時間の中で深く思考し、真剣に向き合うことはできるはずです。費やす時間の長さではなく、投資に対する情熱の「質」を高めることが、長期的なパフォーマンスを向上させる鍵となります。

自分だけの「勝ち筋」を見つける

時間が限られている個人投資家には、それに適した戦い方があります。日々の値動きに一喜一憂しなくて済む優良銘柄の長期保有や、自動で積立を行うインデックス投資などは、忙しい人にこそ向いている手法です。

「1日のすべてを投資に使えない」という事実を受け入れた上で、では自分はどうやって市場と向き合い、資産を増やしていくのか。それを考え抜き、自分なりの「勝ち筋」を見つけることこそが、個人投資家にとって最大の武器になります。

投資は、誰かとの競争ではなく、自分の人生をより豊かにするための手段です。自分の大切な日常を守りながら、無理のない範囲で、しかし確かな情熱を持って投資と向き合っていきましょう。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。