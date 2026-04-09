NHK連続テレビ小説『風、薫る』がスタートした。明治時代に日本最初のトレインド・ナース（正規の訓練を受けた看護師）になった女性の活躍を描く物語。主人公の一人、一ノ瀬りんを演じているのが見上愛である。

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眉が太く、唇が厚め。ひと目見たら印象に残るルックスだ。写真によってはアンニュイな雰囲気をたたえていて、“ミステリアス”と言われたこともあった。しかし、『風、薫る』ではいかにも朝ドラの主人公らしい役柄を堂々と演じている。



見上愛 ©時事通信社

今年3月には、映画『国宝』の藤駒役で第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を授賞。『国宝』製作チームであるミリアゴンスタジオの最新作、Netflixドラマ『喧嘩独学』でもヒロインを演じる。メインストリームに飛び出してきた、まさに今が旬の女優である。

『光る君へ』で見せた存在感

『風、薫る』のもう一人の主人公、大家直美を演じる上坂樹里がオーディションで選ばれたのに対して、見上はオファーによって起用された。大きなインパクトになったのが、2024年の大河ドラマ『光る君へ』で演じた藤原彰子役だ。

当初は「仰せの通りです」と繰り返すばかりの11歳の少女だったが、入内して出産し、やがて強くて聡明な「国を守る女性」となる。作中でもっとも大きく変貌する役柄を見事に演じてみせた。役への向き合い方、表現力、存在感が評価されての朝ドラヒロインへの抜擢だった。

中2で「人生を一変させるような出来事」

2000年東京生まれ。3歳から18歳までバレエを習い、中学からはハンドボール部に所属。父親の勧めでギターを始め、バンド活動をすることもあったが、人見知りであまり人前に立ちたいと思っていなかったという。

人生を一変させるような出来事が起こったのは、中学2年生のとき。鈴木おさむプロデュースの2.5次元ミュージカル『私のホストちゃん』を家族で観劇して一気に演劇にハマったのだ。

〈「お客さんたちがすごく楽しそうに帰っていく姿を見て、舞台ってすごいパワーを秘めているんだなと驚いて。それから観劇にハマって、照明や劇評、演出家など演劇系の仕事に就きたいと考えるようになりました」（Web LEON 2024年8月23日）〉

高校1年のときに入部した演劇部がクセのあるところで、寺山修司、別役実、野田秀樹とオリジナルの戯曲以外は演じない演劇部だった。演出や脚本を担当するだけでなく、自ら舞台にも立った見上は、ますます演劇にのめりこんでいく。多くの舞台に足を運び、チェーホフなどの戯曲を読み漁った。俳優になる気はゼロで、あくまで演出家志望だった。

心惹かれた相手は…

演劇にのめりこんだ見上が、もっとも心惹かれたのが寺山修司である。前衛演劇グループ「天井桟敷」を率い、演劇、詩、俳句・短歌、映画など、さまざまなスタイルと手法で時代を挑発し続けた稀代のマルチクリエイター。見上が演劇部で初めて演じたのが寺山の戯曲『犬神』だった。難解だったが、調べれば調べるほど、表現の奥深さと人間の本質的な部分への眼差しに惹かれていった。

見上は「かけがえのない一本」として躊躇なく寺山が監督した映画『田園に死す』を挙げる。ひな壇が川を流れるショットが有名なアングラ映画の傑作だ。見上は「自分の表現の幅が広がりましたし、（観る）映画の幅も広がった」と語る（オリコンニュース 2022年9月4日）。

今でも修司忌の5月4日には、青森県三沢市の寺山修司記念館で購入した『田園に死す』Tシャツを着て一日過ごすほどの心酔ぶり。JRAのCMに起用された見上は、寺山が出演していたJRA（日本中央競馬会）のCM映像を見て、感激のあまり泣いてしまったという（日経クロストレンド 2022年11月18日）。

演出家を志して日大芸術学部演劇学科に進学した見上だが（学内で見かけた河合優実に声をかけて親友になったのは有名なエピソード）、AO入試の受験資格を取る目的で通っていたワタナベエンターテインメントのスクールでスカウトされ、そのまま事務所入り（Web LEON 前掲）。「演出家もいるから」と言われ、事務所に入れば演出家になれるのかと思ったのだそう。

2019年にデビュー、濃厚ラブシーンにも挑戦

その後、「演出をするなら演技も学んだほうがいい」とアドバイスされ、オーディションを受けるようになり、2019年にドラマ『ボイス110緊急指令室』（日本テレビ系）で俳優としてデビュー。2021年に放送された異色のドラマ『きれいのくに』（NHK）で、顔立ちにコンプレックスを持つ女子高生を演じて注目を浴びる。

その後も数多くのドラマ、映画に出演。ドラマ『ガールガンレディ』（2021年、MBS・TBS系）ではクールで理知的だが裏切り上等の残忍な女子高生役を演じた。ドラマ『liar』（2022年、MBS・TBS系）では第1話の冒頭から佐藤大樹と濃厚なラブシーンを披露、佐藤の手で目を塞がれたままキスを交わす「目隠しキス」の場面も話題を呼んだ。

「全シーン分書き出す」緻密な役作り

俳優としての見上の特徴は緻密な役作りにある。脚本をとことん読み込み、作品全体の登場人物の目的と障害を整理して、全シーン分書き出す。演じる役がストーリー全体やシーンで、どのような役割を果たすかを理解してから演技を考えるという。舞台の演出を志し、戯曲を読み漁った経験が活きているのだ。

自分が演じる役に対しては、「共感」ではなく「理解」を大切にしている。できるだけ役に近い経験や知識がある人に取材して話を聞く。すべては「理解」のためだ。

〈「共感という軸で見たとき、25年しか生きていない一人の人生なんて、恐らくほとんど共感できないことだらけになってしまうから。ただ、いちばんの理解者にはならなくてはと思うので、思考や感情を理解する努力はしています」（VOGUE JAPAN 2025年12月1日）〉

『光る君へ』は撮影が長期にわたる上、彰子を演じる年月も長く、性格も大きく変わっていったため、監督やスタッフと話し合いを繰り返して演技を組み立てていった。作中屈指の名場面と言われる、一条帝（塩野瑛久）への告白シーンも、いきなり感情を迸らせるのではなく「段階を踏んで徐々に表情や声に感情を乗せて、時間をかけて少しずつ変貌させていきました」と振り返っている（美術展ナビ 2024年9月22日）。

「アンニュイ」「ミステリアス」と言われたこともあったが、素顔はよく笑い、よく喋る。今年1月にはラジオ『見上愛のオールナイトニッポン』で2時間ひとりで喋り倒した。とぼけたエピソードも多く、友達だと思って知らないおばあさんに歩きながら話しかけ続けていたこともあったという。

エゴサはしない、睡眠時間も削らない

『きれいのくに』ではコンプレックスの塊のような役を演じたが、本人は自己肯定感が高いと自認している。承認欲求も低く、エゴサも一切しない。心身を健やかに保つため、睡眠は絶対に削らずに7時間はマスト（とはいえ、毎日のようにソファで寝落ちしているとか）。食べたいものを食べたいときに食べ、友人と過ごす時間も大切にしている。

アンバランスや不安定なところがなく、やりたいことを着実にクリアしていく姿は、いかにも“令和の天才”という感じだ。うまくいかないことがあれば、客観的に見て、なぜその失敗をしたのか徹底的に分析する。なにごとも客観視できるのは、演出家としての目線なのかもしれない。

大河ドラマを経て朝ドラのヒロインに。俳優として順調すぎるキャリアを築いている見上だが、役者を生業として生きていこうと決意したことは一度もなかったという。

〈「将来の夢は、小さい頃から何かを表現することが好きだったので、それにはずっと携わっていたいです。自分自身の軸はもちろん持っていたいですが、『役者だから』などと捉われすぎずに、むしろどんどん揺らいでいきたいなと思っています」（with digital 2022年12月23日）〉

感銘を受けた言葉「人間は多面体」

「マルチタスクが大好き」と堂々と言い、自ら編集長になってアートマガジンを作ったこともある。暇を見ては舞台の脚本も書く。今はアイスランドと陶芸にハマり、夢を聞かれると「アイスランドで陶芸家になりたい」と答える。あらゆる表現に臆さずチャレンジする見上の理想は、やっぱり寺山修司なのだ。彼女が感銘を受けた寺山の言葉がある。

〈「寺山さんの残した『人間はもともと多面的なものだから、いろいろやることをわざわざマルチと言わなくていい』みたいな言葉に出会って、やりたいことをひとつに絞らず、いろいろやってもいいんだと思えるようになりました」（GRIN 2021年12月24日）〉

演出家志望だったにもかかわらず、俳優の仕事をやろうと思ったのも、この言葉に後押しされたからだ。今は俳優業に邁進している見上愛が、将来的にどのような“多面体”を見せてくれるのか楽しみにしたい。

（大山 くまお）